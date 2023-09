Starfield: Das sagen die Experten über die Performance des neuen Bethesda-Spiels auf Steam

Tipp zu Starfield: Solltet ihr Starfield spielen wollen, dann empfehlen wir euch nach dem Start eine Einstellung, bevor ihr so richtig in die Welt des neuen Bethesda-Spiels eintaucht. Denn damit könnt ihr eure Performance noch einmal steigern:

Wie läuft Starfield auf Xbox Series X und S? Auf den beiden Xbox-Konsolen (Xbox Series X und Xbox Series S) laufe das Spiel stabil mit 30 FPS ohne starke Schwankungen. Auf der schwächeren Xbox Series S sieht das Spiel nicht mehr so hübsch aus, im Vergleich zur Series X ist die Tiefenschärfe geringer und es gibt weniger Details. Die Performance bleibe insgesamt dennoch dauerhaft stabil. So könnt ihr auch auf der Series S das Spiel problemlos genießen.

Starfield ist am 1. September in den Advanced Access gestartet . Die ersten Spieler können daher bereits das neue Scifi-Epos von Bethesda spielen.

