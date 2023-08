Chef erlaubt Grafik-Experten, über Starfield zu sprechen: „Ein ganz anderes Level als Skyrim oder Fallout 4“

Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So werden die ruckeligen Spielszenen angesprochen, die während der Starfield Direct oder in den Trailern zu sehen waren. Diese Ruckler gibt es im Spiel nicht – das gilt für die Review-Versionen der Digital Foundry und auch während der Live-Präsentation auf der gamescom lief Starfield deutlich besser.

Was haben die Experten zu sagen? Eigentlich wird nur positiv über Starfield gesprochen. In ihrem Video zum Thema sagt die Digital Foundry sogar, dass Starfield beim Spielen besser aussieht als im Trailer.

Was ist die Digital Foundry? Es handelt sich dabei um eine Vereinigung von Gaming-Experten, die sich auf die technischen Aspekte von Games spezialisiert haben. Ihr YouTube-Kanal hat über 1,3 Millionen Abonnenten ( via youtube.com ).

Insert

You are going to send email to