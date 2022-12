Experten küren das grafisch schönste Spiel des Jahres 2022 – Und es ist weder Elden Ring noch God of War

Elden Ring und God of War waren die großen Abräumer bei den Game Awards 2022. Doch die Preise der Veranstaltung hingen zu einem Großteil mit bestimmten Genres zusammen. Die Soft- und Hardware-Experten der „Digital Foundry“ sehen in Sachen Grafik ein exklusives PlayStation-Spiel ganz vorn.

Elden Ring und God of War Ragnarök waren die großen Gewinner der Game Awards 2022, die in der Nacht vom 8. Dezember stattfanden.

Elden Ring wurde als bestes Spiel gekürt, bekam zudem Preise für sein Artdesign und Game Direction. God of War kam mit 10 Nominierungen zum Wettbewerb und konnte sechs für sich entscheiden – darunter die Preise für die beste Story und den besten Soundtrack.

Geht es nach den Experten der „Digital Foundry“, dann fehlt ein Titel von 2022 gänzlich auf der Liste, der jedoch im Hinblick auf Grafik den Game-Award-Hits einiges voraus hat: das Action-RPG Horizon: Forbidden West.

Welche Spiele die Experten in Sachen Grafik auf den Top-3 sehen, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Top-Grafik 2022 – Sieg geht an ein PS-Exclusive

Was ist die Digital Foundry? Es handelt sich dabei um eine Vereinigung von Gaming-Experten, die sich auf die technischen Aspekte von Games spezialisiert haben.

Der Thinktank bewertet Software abseits der Gameplay-Mechaniken und achtet verstärkt auf Dinge wie Grafik oder Performance. Doch auch Hardware steht im Programm.

So veröffentlichte Digital Foundry kürzlich etwa eine Video-Analyse zu CoD: Warzone 2. Im Video ging es darum, ob man als Spieler mit einer normalen PS4 Nachteile gegenüber eine PS4 Pro oder Xbox One X hätte.

Game Awards 2022: Alle Trailer, Ankündigung und Gewinner in der Übersicht

Welche Spiele hatten die Top-Grafik 2022? In einem Video stellte Digital Foundry ihre Grafik-Knüller von 2022 vor und keines der Spiele hat auch nur einen Preis bei Game Awards abgeräumt:

1. Platz: Horizon: Forbidden West

2. Platz: Callisto Protocol

3. Platz: Portal RTX

Was spricht für die Spiele? In der Analyse sprechen die Experten auch über die Gründe für ihre Auswahl. Wir fassen das für die einzelnen Titel kurz für euch zusammen:

Portal RTX

Das 15 Jahre alte Spiel Portal bekam 2022 ein wenig Liebe von seinen Entwicklern und wurde mit Raytracing/Pathtracing-Grafik neu aufgelegt.

Portal RTX nutzt neuste Grafik-Techniken und begeistert die Experten mit seiner dynamischen Beleuchtung. Sie meinen, Licht sei ein wichtiger Faktor der Immersion und ein kleiner falscher Schatten oder fehlende Beleuchtung würden schnell daran erinnern, dass man in einem Videospiel unterwegs ist.

Die Beleuchtung in Portal RTX ist präzise, lückenlos und interagiert perfekt mit der Umgebung, sodass die Experten beeindruckt von der überarbeiteten Grafik waren.

Callisto Protocol

Das beklemmende Horrorspiel hätte es nach Aussage der Experten eigentlich sogar verdient, ganz oben zu landen. Doch technische Probleme zum Release haben das verhindert. Die Grafik kam bei der Digital Foundry jedoch so gut an, dass es unbedingt in die Top-3 musste.

Die Experten sagen, Callisto Protocol nutzt noch die ältere Unreal Engine 4, aber das würde man dem Spiel nicht ansehen. Sie waren begeistert davon, dass das Spiel an jeder Ecke mit hochwertiger Grafik auftrumpfen könne und die alte Engine an ihre Grenzen getrieben worden sei.

Zudem werden die Animationen der Figuren im Spiel gelobt. Die Übertragung der Motion-Captures von den Schauspielern ins Spiel sei „unglaublich“. Einige spielbare Stellen wirken schon wie Cutscenes.

Horizon: Forbidden West

Die Siegerin im Grafik-Ranking von Digital Foundry besticht besonders durch die Figuren im Spiel. Experte John Linneman geht sogar so weit und sagt: „Sie sehen aus und bewegen sich jetzt wirklich wie echte Personen“.

Man könne die Körpersprache deuten und emotionale Eindrücke im Gesicht erkennen. Die vielen Bekleidungsdetails runden den Gesamteindruck stimmig ab. Man fühle sich tatsächlich so, als würde man mit einer Person sprechen und nicht mit einem leblosen Dummy.

Aber auch die Welt sei „wie blöde detailliert“ und so angelegt, dass sie durch bessere Hardware einen weiteren Schub bekommt – was sich besonders an den Unterschieden zwischen PS4- und PS5-Version erkennen lasse.

Aber auch das Wasser, die Beleuchtung oder die Spuren, die Figuren und selbst kleine Tiere im Gras hinterlassen, sorgen demnach für beeindruckende Effekte.

Möchtet ihr euch die Analysen selbst ansehen, dann findet ihr hier das englische Video der Experten von Digital Foundry:

Welche Titel stehen grafisch bei euch ganz oben? Egal, ob aus 2022 oder auch von früher. Lasst einen Kommentar zum Thema da.

