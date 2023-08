Starfield: Release ist in 3 Tagen – Alle wichtigen Infos in 3 Minuten

Was kann man in Starfield machen? Kennt ihr eines der großen Bethesda-Spiele wie etwas Skyrim, könnt ihr grob etwas Ähnliches erwarten: Viel Freiheiten, eine Menge spannender Geschichten und riesige Gebiete zum Erkunden.

Starfield: Early Access startet am Freitag – So spielt ihr 5 Tage früher und spart 70 €

Wie kommt man in den Early Access? Dafür braucht ihr mindestens die Premium Edition – die kostet in der Xbox App und für Xbox Series X/S 109,99 Euro und auf Steam 99,99 Euro. Sparen könnt ihr mit einem Upgrade der Version im Xbox Game Pass.

Wann ist der Release? Starfield erscheint in zwei Etappen. Der Early Access startet bereits am 01. September:

Was kostet Starfield? Die Standard Edition startet bei 69,99 Euro auf dem PC und 79,99 Euro für Xbox Series. Allerdings kommt Starfield zum Release auch in den Xbox Game Pass. Checkt hier alle Infos zu den Editionen .

Was ist Starfield? Ein neues SciFi-RPG von Bethesda und das erste neue Spiele-Universum des Entwicklerstudios seit mehr als 20 Jahren. Es tritt in die Fußstapfen von Gaming-Giganten wie Elder Scrolls 5: Skyrim oder auch Fallout 4, bringt aber seinen ganz eigenen Charme mit .

