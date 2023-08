Bethesda warnt wenige Tage vorm Launch von Starfield: Es ist ganz anders als Skyrim

Schon in wenigen Tagen startet der Early Access für Starfield, eines der spannendsten Rollenspiele des Jahres 2023. Doch so kurz vorm Release scheint Bethesda jetzt die Erwartungen zu dämpfen: Die Leute sollten kein „Erkunden“ wie in Skyrim erwarten, warnt Todd Howard. Statt einer großen Fantasy-Welt verteilt sich das Erkunden auf viele Planeten.

Wann startet Starfield und wie kann man früher spielen?

Der offizielle Start von Starfield ist am 6. September.

Aber wer sich einen Frühzugang zu Starfield ergattern konnte, der kann schon am 1. September um 2 Uhr Nachts loslegen.

Wie genau man sich einen Early Access zu Starfield besorgt, erklären wir euch hier.

Chef ist sich nicht sicher, ob jeder die Änderung mag

Das sagt Todd Howard nun: In einem neuen Interview mit GQ sagt der Director von Starfield, Todd Howard, er weiß nicht, ob jeder Fan den neuen Rhythmus mag, wie Starfield das Erkunden der Open World angeht:

Es ist nicht so, als fällt man in eine Welt wie Skyrim. Man wandert komplett verschieden.

Howard beschreibt es als besonderen Moment, wenn man mit seinem Raumschiff auf einem neuen Planeten landet, sein Schiff verlässt und in eine neue Landschaft schreitet. Wenn man in die Gegend schaut, ein Stern untergeht, das sei der Moment, der in Starfield fast immer funktioniere.

Was ist die neue Art? Während Skyrim eine einzige gewaltige Welt bietet, verteilt sich die Erkundung der Welt bei Starfield auf mehrere Planeten, daher wird die Erkundung „breiter“ und „vergänglicher“ werden, wie es heißt.

Laut dem Autor von GQ sei das auch die größte Änderung in der DNA des Spiels.

Da scheint es logisch, dass Howard unsicher ist, ob die auf viele Planeten verteilte Open World dasselbe Gefühl vermittelt, wie die „eine große Fantasy-Welt“ von Skyrim.

