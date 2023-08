Der wichtigste Leak zu Starfield zeigt kein Gameplay, aber bringt mich zu strahlen – 8 Worte pure Vorfreude

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider darf nicht an Starfield denken: Die Zeit bis zum Release vergeht sonst zu langsam. Leaks schaut er sich auch nicht an. Die Aussage eines Leakers kam dann doch bei ihm an und es war genau das, was er unbedingt hören wollte.

Es wurde mir erst spät bewusst, doch eigentlich liebe ich die Spiele von Bethesda. Früher habe ich mir nur nie Gedanken darum gemacht, welche Entwicklerstudios hinter meinen Lieblingsspielen stehen.

Ob Elder Scrolls oder Fallout – angefangen mit The Elder Scrolls: Oblivion habe ich hunderte Stunden in die Reihen gesteckt, selbst das MMORPG Elder Scrolls: Online konnte mich mehr als 1.000 Stunden beschäftigen. TESO musste offenbar Fallout 76 ausgleichen …

Mittlerweile weiß ich, welche Spiele zu Bethesda gehören und welches Image das Entwicklerstudio hat. Deswegen war meine größte Sorge zum Release von Starfield lange Zeit: Wie übel verbuggt wird das SciFi-Rollenspiel sein? Immerhin waren Skyrim, Fallout 4 oder Rage zum Release schwierige Kandidaten.

Doch dann sagte ein Leaker etwas, das viel Last von mir genommen hat.

Den neusten Trailer zu Starfield gabs auf der gamescom zu sehen:

Was war das für ein Leak? Kurz nach der Verteilung der ersten Review-Keys dreht auch schon der erste größere Leak seine Runde. Reviewer unterschreiben eigentlich eine Art Verschwiegenheitserklärung, dürfen also weder über die Inhalte noch über ihre Eindrücke sprechen.

Doch der YouTuber „Tyler McVicker“ mit über 350.000 Abonnenten auf der Video-Plattform sagte den einen Satz, den ich hören wollte:

15 hours in and not a single bug. / 15 Stunden im Spiel und kein einziger Bug. via reddit.com

Seine Aussagen waren nicht direkt öffentlich einsehbar, sondern wurden von McVicker auf einem Discord-Server gepostet. Doch seine ersten Eindrücke machten schnell die Runde. Für mich waren es 8 Worte pure Vorfreude.

Der YouTuber teilte noch weitere positive Eindrücke. Klickt auf den Reddit-Link in der Zitat-Box, wenn ihr euch die weiteren Aussagen anschauen wollt. Mir hat der eine Satz gereicht und ich kann jetzt kaum mehr stillsitzen.

Nur noch wenige Tage bis zum Early Access und ich kann mich endlich selbst überzeugen.

Andere sind da schon weiter: Xbox-Chef Phil Spencer hat 200 Stunden in Starfield verbracht. Kollegen überall auf der Welt arbeiten an Tests und Reviews, die am 31. August 2023 online gehen dürfen.

Möchtet ihr euch tiefer über Starfield informieren, schaut bei unseren großen Info-Artikel vorbei: Starfield: Alle Infos zum Release von Bethesdas SciFi-Epos – Gameplay, Editionen & Inhalte.

Ansonsten lasst einander die Daumen drücken, dass die nächste Woche schnell vorbeigeht. Ich kann einfach nicht mehr.