Bethesda gibt euch vorm Release von Starfield einen Tipp, um den Shooter maximal genießen zu können

Starfield soll eine gigantische Welt voller Geheimnisse bieten, die bereit ist, von euch erkundet zu werden. Keine leichte Aufgabe für Spieler, die schnell überfordert sind. Aus diesem Grund gibt Bethesda euch einen Tipp, wie ihr den Shooter maximal genießen könnt.

Worauf macht Bethesda aufmerksam? Starfield ist ein massives Spiel, das euch mit verschiedenen Optionen beschäftigen kann. Ihr habt die Hauptstory, Nebenquests, könnt Schiffe nach eurem Geschmack bauen, euren Charakter modellieren, ihn mit Skills eurer Wahl ausrüsten und vieles mehr.

Das Spiel bietet also jetzt schon eine große Menge an Dingen, die euch beschäftigen sollen, die vielleicht den einen oder anderen Spieler aber erschlagen könnten. GamesRadar führte in einem Xbox Livestream deshalb ein Interview mit dem Head of Publishing von Bethesda, Pete Hines.

Pete nannte dabei einen Punkt, den ihr auf euren Reisen jedoch nicht ignorieren solltet, um das Spiel maximal genießen zu können.

Einen packenden Trailer aus der gamescom für Starfield findet ihr hier eingebunden:

„Ignoriert nicht eure Aktivitäten“

Wozu rät Bethesda euch? Pete nannte bei seinem Interview eine Sache, die er jedem Spieler an Herz legt und das sind die Aktivitäten, die ihr nicht ignorieren solltet.

Laut ihm ist das eine neue Art, wie ihr euch in Starfield beschäftigen könnt. Pete geht nicht näher darauf ein, meint jedoch: „Es fühlt sich wie Wegwerfkram an, den das Spiel einem bietet, aber es gibt einige erstaunliche Dinge darin, die sich nicht einmal wie eine echte Quest anfühlen, sondern einen an einige erstaunliche Orte und einige erstaunliche Geschichten führen (können).“

Wie in jedem Bethesda-Game möchten die Entwickler euch dazu animieren, das zu tun, worauf ihr Lust habt. Pete meint, jeder Spieler soll seinen Weg ergründen und nicht stumpf einer Quest folgen. „Seid die Person, die ihr sein wollt in dieser Welt und schaut, was passiert“, so seine Worte.

Wann kann ich Starfield zocken? Starfield erscheint auf der Xbox Series und dem PC offiziell am 06. September. Spieler, die jedoch die digitale Premium Edition vorbestellt haben, können sich sogar am 01. September einloggen und zocken.

Spätestens dann wissen wir, ob Pete recht hatte und wie sich die Aktivitäten bis dahin auf euren Charakter auswirken. Habt ihr in Bethesda-Games die Hauptstory durchgekloppt oder wart ihr ein Wanderer, der alle Nebenquests erledigt und die Welt erkundet hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

