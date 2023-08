Starfield: Fan entdeckt ein Feature, welches verhindert, dass euer Charakter für immer hässlich sein muss

Euer Charakter ist in Rollenspielen sehr wichtig, das weiß auch Bethesda und teilt euch direkt zu Beginn von Starfield mit, dass es dank eines Features nicht schlimm ist, wenn euch die Optik eurer Spielfigur nicht gefällt.

Um welches Feature geht es? Wie ein Reddit-Nutzer entdeckte, gibt es in Starfield ein Feature beziehungsweise eine Einrichtung namens „genetics facility“, die ihr im späteren Verlauf des Spiels besuchen könnt, um eure biometrische Anpassung, also das Aussehen eurer Charakter, zu verändern.

Dazu teilte der Nutzer einen Screenshot, auf dem zusehen ist, dass ihr bereits im Charakter-Editor den Hinweis erhaltet, dass ihr euer Aussehen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bearbeiten könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Starfield-Fans teilt Hinweis zur Anpassung des Aussehen eures Charakters auf Reddit

Warum ist das Feature so wichtig? In einem Rollenspiel dreht sich alles um euren Charakter. Er ist der Protagonist der Handlung, taucht in nahe zu allen Videosequenzen und Dialogen auf und begleitet euch über etliche Stunden auf eurer Reise durch die Spielwelt.

Umso wichtiger ist es, dass euch das Aussehen eures Charakters nicht stört – schließlich müsst ihr sein Antlitz über das komplette Spiel ertragen.

Falls ihr also am Release-Tag von Starfield schnell ins Spiel starten wollt und befürchtet, dass eurer Charakter euch noch nicht zu 100 % gefällt, könnt ihr trotzdem loslegen und ihn später nochmal anpassen.

Was sagen Fans? Unter dem Post auf Reddit kommentieren einige Spieler, dass sie die Möglichkeit, das Charakter-Aussehen nachträglich ändern zu können, durchaus gut finden.

JustAcivilian24: „Ich bin froh, dass man das [Aussehen ändern] kann. Denn was ist, wenn es nicht so gut aussieht wie im Erstellungssystem? Und man will es ändern, aber nicht komplett neu anfangen. Darauf freue ich mich.“

Intergalacticplant: „Ich habe vor, meinen Charakter mit diesem Feature altern zu lassen, das habe ich in Skyrim auch gemacht.“

NemesIce83: „Das ist gut, das bedeutet, dass ich nicht nach 30+ Stunden anfange, das Hinzufügen der dritten Brust zu bereuen.“

DBloedel: „Wie oft habe ich einen neuen Charakter erstellt, nachdem ich eine Menge Zeit damit verbracht habe, meinen ersten genau so aussehen zu lassen, wie ich es wollte, nur um dann ins Spiel zu kommen und die Beleuchtung lässt meinen Charakter ganz anders aussehen als im Creator lol.“

Mehr zum Thema Mehr zum Thema 10 interessante Details, die ihr von Starfield bestimmt noch nicht wusstet von Dariusz Müller

Einige User fügen zudem an, dass das Feature in Bethesda-Spielen keine Neuerung ist. Die Option gab bereits in Spielen wie Skyrim und Fallout 4.

Was es auch in vorherigen Spielen von Bethesda gab, sind Spielfehler:

Starfield ohne Bugs? Was ältere Titel von Bethesda uns schon jetzt über den Sci-Fi-Shooter sagen können