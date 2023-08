Starfield ohne Bugs? Was ältere Titel von Bethesda uns schon jetzt über den Sci-Fi-Shooter sagen können

Fallen euch weitere Games ein, die das Studio in einem kaputten Zustand veröffentlicht haben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Dennoch solltet ihr eure Erwartungen im in puncto „Zustand“ nicht zu hoch schrauben, da Starfield ein sehr komplexes und vor allem riesiges Spiel ist. Es bleibt abzuwarten, was Bethesda tatsächlich erschaffen hat. Solltet ihr dennoch zum Release auf Bugs stoßen, dann seht diese vielmehr als Feature mit Unterhaltungsfaktor.

Bislang existieren noch keine Tests, die belegen können, in welchem Zustand sich dieser Sci-Fi-Shooter zum Release befinden wird. Es wäre also gut möglich, dass die Entwickler das Spiel auf Herz und Nieren geprüft haben und viele Probleme beheben konnten.

Auch komplette Texturen verschwanden, wurden verschwommen oder durch undefinierbare Bilder ersetzt. Ein Spieler war sich sogar unsicher, ob es sich um einen Bug oder um moderne Kunst handelte (via youtube.com ), da seine Welt komplett fragwürdig erschien und er diese so noch nie gesehen hatte.

Zu guter Letzt gibt es dann auch Gegner, die mitten im Kampf ihren Willen verlieren, sich einfrieren, um euch in den Nahkampf zu locken. Dann erwachen sie und greifen euch an. Fallout 4 hat viele Fehler im Spiel und bei unserer Aufzählung ging es nur um die Spitze des Eisbergs.

Wäre das nicht genug, so existieren einige Wände nicht, obwohl diese sichtlich zu erkennen sind. Ihr könnt sie einfach passieren und taucht so unter der Spielwelt auf.

Das Ödland steckt voller Gefahren, doch keiner hat etwas von fliegenden Leichen oder zufällig rollenden Autos erzählt. Sogar Vögel sind davon so schockiert, dass sie plötzlich einfach an Ort und Stelle einfrieren.

Das ist aber noch nicht alles: Ob ihr es nun mit nackten Kurieren, gigantischen Hühnern oder wild in der Luft tanzenden Drachen zu tun hattet (via youtube.com ), Skyrim liegt auf einem Berg voller Bugs, aber das ist gar nicht so schlimm. Die meisten dieser Bugs sind einfach nur lustig zum Anschauen und sorgen für kuriose Momente.

Der bekannteste Bug ist der eurer Kutsche , die euch schon zu Beginn eurer Reise zu Helgen bringen sollte. Eure Hinrichtung wartet, doch eure Kutsche fängt an, einen Breakdance hinzulegen und wild umher zu spielen. So absurd das klingen mag, das ist tatsächlich ein Bug gewesen:

