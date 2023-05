Das bekannteste Intro im PC-Gaming wäre beinahe ein Desaster geworden – „Die Kutsche ging los wie eine Rakete“

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was waren die Konsequenzen? Die Entwickler haben Monate lang an einer Lösung gearbeitet und unter anderem einen besonders seltsamen Fehler gefunden: Das veränderte Kollisions-Attribut der im Spiel vorhandenen Bienen hat dafür gesorgt, dass die Physik, die es den Spielern erlaubt, fliegende Bienen zu sammeln, mit dem Wagen kollidierte.

Nate Purkepyle, ehemaliger Entwickler von Bethesda, erzählt: „Als ich an der Kutsche arbeitete, begann sie heftig zu zittern und plötzlich ist sie losgeschossen wie eine Rakete in den Himmel.“

Was ist das Problem? Wenn jedes Objekt ein anderes Objekt beeinflussen kann, entstehen ungeahnte Probleme. Lustige Glitches, bei denen Autos, Körper und Gegenstände durch die Spielwelt katapultiert werden, haben viele Spieler in den unterschiedlichsten Spielen bereits erlebt. Trotzdem haben weiterhin einige Titel den Anspruch einer realistischen Physik .

Skyrim: Eine Mutter begeistert ihren Sohn für The Elder Scrolls – Nach ihrem Tod verewigt er sie in ihren Lieblingsspielen

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls V: Skyrim – Official Trailer

Was wird in dem berühmten Intro von Skyrim gezeigt? Euer Held in Skyrim wacht auf einer Kutsche auf. Als Gefangener wird er abtransportiert und erhält einen ersten Eindruck von der Spielwelt. Diese eigentlich simple Handlung hat Spieler weltweit begeistert, denn darin steckt weit mehr als der erste Eindruck vermuten lässt.

Jeder kennt es, fast alle lieben es: Die Intro-Sequenz von Skyrim auf der Kutsche ist über das Spiel hinaus berühmt geworden. Zahlreiche Memes spielen auf die starke erste Szene an, die den Ton des Rollenspiels gesetzt hat. Was die Wenigsten wissen: Es war eine katastrophale Design-Entscheidung.

Insert

You are going to send email to