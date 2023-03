Spieler verewigt seine zu früh verstorbene Mutter in The Elder Scrolls: „So ist sie bei jedem Abenteuer dabei“

Die Welt Tamriel ist mit Rollenspielen wie Skyrim, Oblivion und Morrowind zu einer der beliebtesten und bekanntesten Gaming-Welten geworden. Ein Modder gedenkt seiner verstorbenen Mutter in den Spielen der Reihe „The Elder Scrolls“ mit einer ganz besonderen Veränderung.

Wie gedenkt die Person ihrer Mutter? Ein Spieler namens „VIIVII“ gedenkt seiner Mutter in gleich 3 Elder-Scrolls-Spielen mit einer Mod:

Für Skyrim, Oblivion und Morrowind lässt sich die Mod „In Memory of my Mom” herunterladen: In jedem der ikonischen Rollenspiele erscheint dann ein Schutz-Schrein, der dem Spieler Buffs zu Leben, Magika, Stamina oder den Werten verleiht.

Sohn versucht Tod seiner Mutter zu bewältigen

Was ist die Geschichte dahinter? Der Modder, der Eric heißt und in den USA lebt, sagt:

Meine Mutter Teneele starb im Januar. Sie wurde nur 46 Jahre alt und seitdem versuche ich damit klarzukommen, dass sie gegangen ist.

Als einen Weg, den Tod der Mutter zu bewältigen, sah er es, sie in ihren Lieblings-Spielen zu verewigen. Weil er aber keine Ahnung von Mods hatte, wandte er sich an die Community und dort fand er rasch Hilfe, um Schreine in den 3 Elder-Scrolls-Spielen zu modifizieren.

Der Spieler sagt, seine Mutter hat ihn in die Welt von Elder Scrolls eingeführt und ihn damit bekannt gemacht.

Es sei nichts Tolles bei herausgekommen, in Skyrim lediglich ein modifizierter Mara-Schrein mit einer Inschrift, die einfach nur sagt: „Sie kann in jedem Abenteuer leben, das ich in Tamriel bestreite.“

In Morrowind wurde es ein Schrein des “Imperial Cult” mit einer Notiz, in Oblivion ein “Priory Altar der Neun” und wieder eine Notiz, dass die Mutter bei jedem Abenteuer dabei sei.

Wo stehen die Schreine? VIIVII sagt, dabei habe er sich was gedacht. Denn seine Mutter litt ihr Leben unter „Re-Starteritis“; fing Spiele immer wieder neu an. Daher seien die Schreine jeweils am Anfang der Spiele platziert.

VIIVII sagt:

Das Lustigste daran, dass ich die Mods für meine Mutter gemacht habe: Sie hat selbst niemals mit Mods gespielt und jetzt wird ihre Erinnerung ein Mod sein.

VIIVII endet seine Beschreibung der Mods: „Egal, das ist auch alles. Wenn ihr Screenshots beifügen wollt, macht das ruhig. Die wichtigste Sache, die ich euch sagen kann: Ruft eure Eltern an und sagt ihnen, wie sehr ihr sie liebt. Ihr wisst nie, wie viel Zeit euch noch bleibt.“

Die Mod wurde in allen 3 Spielen zusammen jetzt schon etwa 200 Mal heruntergeladen. Irgendwie ein schöner Gedanke, dass die Mutter auch in den Spielen von anderen weiterlebt.

Videospiele und Technik können Menschen dabei, Abschied zu nehmen:

Mutter trifft ihre tote Tochter in der Virtual Reality wieder