Neues MMORPG möchte besonders realistisch sein – Verrät Infos zur PC-Version, doch ein Detail stört

Was sagt ihr zu Arthdal Chronicles? Spricht euch das MMORPG an? Oder schreckt euch die Aussage zum Pay2Win direkt ab?

Auch bei den Quests gibt es eine Designentscheidung, die nicht jedem gefallen wird. So folgt ihr einer Hauptgeschichte, aber es wird Phasen geben, in denen der Charakter ohne Quests leveln muss. Allerdings soll man diese Zeit mit Dungeons und dem „Buch der Abenteuer“ überbrücken können.

In den Dungeons und Raids ist übrigens egal, welcher Fraktion ihr angehört. Die PvE-Inhalte lassen sich mit allen Spielern erleben. Allerdings gibt es im Endgame Gebiete, in denen Player-Kills mit und ohne Strafen möglich sind.

Was wurde noch verraten? Zuerst ging es in dem QnA um die Belagerungen. Hier haben die Spieler verschiedene Optionen: Es gibt zwei Fraktionen, die sich bekämpfen und denen sich die Spieler anschließen können. Zudem können die Spieler einer dritten Fraktion, den Söldnern, beitreten. Söldner können von beiden Seiten angeheuert werden, um so für eine ausgeglichene Spielerzahl auf dem Schlachtfeld zu sorgen.

In einer neuen QnA-Session wurde nun verraten, dass es kein Auto-Play geben wird, weder in der Bewegung zu den Quests, noch automatische Kämpfe. Auch die Grafik soll noch hochwertiger werden. Grund dafür sei der starke Fokus auf die PC-Version, für die auch das Interface nochmal angepasst werden soll. Das dürfte westliche Spieler freuen, denn das MMORPG soll weltweit erscheinen.

