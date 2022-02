Neues MMORPG möchte besonders realistisch sein – Müsst Kleidung passend zum Wetter wechseln

Doch von all den neuen Spielen wirkt Arthdal Chronicles am vielversprechendsten. Immerhin basiert es auf eine Netflix-Serie, verzichtet komplett auf Kryptowährung und plant direkt zum Start eine PC-Version und einen globalen Release.

Derzeit arbeitet die Firma an einigen neuen Spielen, darunter ein Mobile-MMORPG zu Game of Thrones . Bei dem Event “Netmarble Together with Press” wurde zudem ein neues MMORPG mit Kryptowährung angekündigt: TS Project.

Was ist das für ein Spiel? Arthdal Chronicles ist ein neues MMORPG, das für PC und Mobile gleichzeitig erscheinen soll. Die Geschichte und die Spielwelt basieren auf der gleichnamigen Serie. Inhaltlich kämpfen verschiedene Stämme im mystischen Land Arth um die Herrschaft. Von einigen wird die Serie auch als ein koreanisches Game of Thornes bezeichnet.

