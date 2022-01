Mit Game of Thrones kommt nun offenbar die nächste Lizenz hinzu. Deren Schöpfer, George R.R. Martin, war übrigens auch an dem neuen FromSoftware-Spiel Elden Ring beteiligt. Wer neues Fantasy-Futter braucht und keine Angst vor einem harten Schwierigkeitsgrad ist, dürfte bei Elden Ring genau richtig sein.

Das Spiel soll laut Netmarble “die Tiefe Erfahrung eines Singleplayer-Spiels” mit der groß angelegten Erfahrung eines Multiplayer-Titels kombinieren. Spieler könnten eine bislang unbekannte Story in der Welt von Westeros erleben und gleichzeitig ihre ganz eigene Geschichte kreieren ( via inven.co ).

Was ist das für ein Spiel? Bisher ist noch nicht viel zu dem neuen Spiel bekannt. Neben dem Teaser wurden nur einige wenige Informationen zum neuen Mobile-MMO zu Game of Thrones veröffentlicht.

Der südkoreanische Entwickler Netmarble arbeitet offenbar an einem Mobile-MMO zu Game of Thrones. Ein erster Teaser deutet an, wie die Umsetzung der Serie auf euren Smartphones aussehen könnte.

