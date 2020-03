Das südkoreanische Entwicklerstudio Netmarble (Lineage 2 Revolution) kündigte mit Marvel Future Revolution ein neues Mobile RPG an. Das sieht nicht nur richtig gut aus, es könnte sich zu einem Mega-Seller auf iOS und Android entwickeln.

Was ist Marvel Future Revolution? Es handelt sich um ein Action-RPG für mobile Geräte. Ihr wählt einer der bekannten Marvel-Superhelden aus wie Captain America, Captain Marvel, Spider-Man und Doctor Strange. Gemeinsam mit Freunden zieht ihr los, um zahlreiche Feinde, darunter sogar Bossgegner, in einer großen Spielwelt zu besiegen.

So verbessert ihr euren Charakter und könnt ihn mit neuen Kostümen individualisieren.

Marvel Future Revolution hat nichts mit Marvel’s Avengers zu tun, dem kürzlich verschobenen Action-RPG von Square Enix.

Marvels erstes Open-World-Mobile-RPG

Was ist das Besondere am Spiel? Netmarble bezeichnet Marvel Future Revolution als Marvels erstes Open World RPG für mobile Geräte. Ihr kämpft euch also nicht durch relativ kleine Levels, sondern seid in einer großen, offenen Spielwelt unterwegs.

Das, was man bisher anhand von erstes Videos sehen kann, sieht richtig gut für ein Mobile Game aus. Optisch kann sich Marvel Future Revolution also absolut sehen lassen.

Worum geht es im Mobile Game? Eine Katastrophe droht, mehrere Versionen der Erde miteinander kollidieren zu lassen. Superhelden versuchen jetzt, die Welten zu retten. Ihr gehört mit dazu.

Das könnte richtig erfolgreich werden

Warum könnte es ein Mega-Seller werden? Hierzulande haben es Mobile Games zumindest bei Core-Gamer noch einen schweren Stand. In Asien jedoch sind sie aus dem Spielemarkt nicht mehr wegzudenken und bescheren den Entwicklerstudios Mega-Gewinne.

Netmarble gilt im Bereich „Mobile“ als Pionier. Mit dem „koreanischen Steve Jobs“ an der Spitze erkannten Netmarble den Mobile-Boom früh und trieben die etablierte Gaming-Industrie dann vor sich her.

Dabei setzte Netmarble schon lange auf die Marvel-Lizenz und hat hier einige extrem erfolgreiche Spiele entwickelt.

Netmarbles Marvel Future Fight etwa wurde bereits zwei Jahre nach Release im Jahr 2015 mehr als 50 Millionen mal heruntergeladen. 20 Millionen der Downloads stammen aus Asien, 10 Millionen aus den USA, 6 Millionen aus Europa und 2,9 Millionen aus dem Mittleren Osten. Inzwischen sind es sogar über 120 Millionen Downloads.

Das Spielprinzip von Marvel Future Fight ist ähnlich wie beim kommenden Marvel Future Revolution, nur, dass wir im neuen Spiel eine Open World bereisen.

Es ist daher davon auszugehen, dass das neue Mobile Game wieder ein Erfolg wird. Zumindest in Asien. Das Geschäftsmodell ist noch nicht bekannt, wird sich aber vermutlich um den Verkauf von Cosmetics drehen, da sehr viel Augenmerk auf Kostüme gelegt wird.

Wann erscheint Marvel Future Revolution? Das Mobile Game hat noch keinen Releasetermin. Die Entwickler möchten momentan noch nicht allzu viel zum Spiel verraten, sondern nach und nach neue Infos herausgeben. Darunter dann auch irgendwann den Veröffentlichungstermin.

Das Rollenspiel kommt vermutlich – wie der Vorgänger Marvel Future Fight – für iOs- und Android-Geräte auf den Markt, explizit wurden noch keine Plattformen genannt.