Es gibt ein neues Mobile-Spiel zu Herr der Ringe – Mit den Gesichtern der Schauspieler

The Lord of The Rings – Rise to War ist ein neues Mobile-Strategie- und Aufbau-Spiel im Universum des “Herr der Ringe”. Das Spiel gibt es auf iOS und Android zum Download. Als Besonderheit bietet es schicke Grafik und die Gesichter der Original-Schauspieler. Erfahrt alles zum neuen Mobile-Game hier auf MeinMMO.

Was ist The Lord of The Rings – Rise to War? Das Mobile-Game ist ein typisches Aufbau-Spiel, in dem ihr erst euer Königreich errichtet, Armeen aushebt und andere Königreiche angreift. Ihr könnt es auch mit Freunden zusammenspielen.

Das Spiel nutzt zahlreiche Charaktere, Kreaturen und Schauplätze aus den Filmen von Peter Jackson.

The Lord of The Rings – Rise to War ist am 23. September 2021 erscheinen und stammt von NetEase und Warner Bros. Das Spiel hat aber nichts mit dem MMORPG Herr der Ringe Online zu tun.

Top-Grafik, Original-Schauspieler und Kingdom-Builder-Gameplay

Was sind die Features von The Lord of The Rings – Rise to War? Die hervorstehenden Merkmale von The Lord of The Rings – Rise to War sind die exzellente Grafik sowie die Gesichter der offiziellen Schauspieler aus der Film-Trilogie von Peter Jackson.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wenn ihr also Orte wie Bruchtal oder Mordor betretet, dann sieht das exakt so aus, wie man es aus den Filmen kennt.

Und solltet ihr Charaktere wie Gandalf oder Legolas im Spiel treffen, dann blicken sie euch mit den Gesichtern der Schauspieler Ian McKellen und Orlando Bloom an.

Die Entwickler haben augenscheinlich viel Geld investiert, um die Gesichter der Original-Besetzung im Spiel zu verwenden.

Allerdings haben sie wohl nur für die Gesichter gezahlt, denn die Stimmen sind nicht mit denen der Schauspieler identisch.

Wie läuft das Gameplay? Im Spiel baut ihr dann ein Königreich auf und hebt eine große Armee aus. Zusammen mit Fraktionen kämpft ihr dann mit anderen Spielern um die Vorherrschaft. Außerdem könnt ihr euren eigenen Ring schmieden und Boni dadurch erhalten.

Während ihr euer Königreich aufbaut und eure Armeen verschickt, müsst ihr mehr oder weniger lange Wartezeiten einplanen.

Amazon und Fans klagen über Ende des neuen „Herr der Ringe“-MMORPG, das so gut klang

Für welche Plattformen erscheint es? The Lord of The Rings – Rise to War erscheint für Android und iOS und kann im Apple-App-Store oder bei Google-Play für Android heruntergeladen werden.

Was sind die Kosten? Das Spiel selbst ist kostenlos spielbar. Es werden aber – wie bei Mobile-Games üblich – diverse Echtgeld-Items im Shop angeboten.

Wie sehen die Reviews aus? Auf Google-Play erzielt The Lord of The Rings – Rise to War 4,6 Punkte von 5 und hat über 9.000 Bewertungen (Stand 24. September 2021). Spieler loben dabei die tolle Grafik und die Original-Schauspieler. Außerdem soll das Spiel eine gute Story haben.

Allerdings kritisieren die langen Wartezeiten, die ihr zwischen euren Aktionen habt. Daher wird das Spiel auch von weniger erfreuten Usern als „Warte-Simulator“ bezeichnet, der nicht viel Abwechslung böte. Außerdem klagen manche User über Verbindungsabbrüche nach dem Tutorial.

So viel zu unserer Vorstellung von The Lord of The Rings – Rise to War. Weitere spannende Mobile-Games findet ihr hier: Die 9 besten Mobile-MMORPGs 2021 für iOS und Android.