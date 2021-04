Amazon muss die Entwicklung eines großen, neuen AAA-MMORPGs zu Herr der Ringe einstellen. Sie sind selbst über die Entwicklung enttäuscht – auch die Fans klagen ihr Leid. Es gibt einfach keine guten Spiele zu Herr der Ringe mehr.

Das war die Nachricht: Am Samstagabend wurde bekannt, dass Amazon die Entwicklung eines Online-Rollenspiels zu „Herr der Ringe“ einstellt:

Das MMORPG wurde 2019 vorgestellt.

Das Spiel sollte sogar ein AAA-Titel werden; Amazon wollte sich die Entwicklung einiges kosten lassen.

Man versprach “Ingame Cinematics”, eine atemberaubende Grafik und einen Art-Style, der sich von der gewohnten Optik der “Herr der Ringe”-Filme und Spiele unterscheidet

Das Spiel sollte einige Zeit vor den Ereignissen spielen, die in “Herr der Ringe” erzählt werden.

Das neue Online-Spiel trug noch keinen Namen und wurde von Amazon Game Studios zusammen mit Leyou Technologies entwickelt, einer chinesischen Firma. Die Chinesen wurden aber im Dezember 2020 vom riesigen chinesischen Konzern Tencent gekauft und der Vertrag zum „Herr der Ringe“-Spiel musste neu verhandeln werden. Es konnte keine Einigung erzielt werden, daher ist das Spiel nun tot. Das berichtete am Samstag der Insider Jason Schreier.

Das sagt Amazon: Die teilen in einem offiziellen Statement mit: Sie lieben die Marke “Herr der Ringe”. Amazon ist enttäuscht, dass sie das Spiel jetzt nicht zu ihren Kunden bringen können.

Spieler wollen neue Games zu Herr der Ringe

So reagieren die Fans: Seit die Nachricht bekannt ist, gibt es eine rege Diskussion um das Ende des „Herr der Ringe“-MMO, über das man noch wenig wusste, auf das sich aber viele gefreut haben.

Es gibt vor allem eine große Strömung von „Herr der Ringe“-Fans, die das Spiel auf ihrem Wunschzettel hatten. Die klagen ihr Leid: Zwar gibt es mit „Herr der Ringe Online“ (2007) bereits ein gutes PC-MMORPG zum Fantasy-Epos, das wird jedoch allgemein als „schön, aber veraltet“ angesehen. Auch andere Highlights zu „Herr der Ringe“ als Game liegen schon lange zurück. Viele Nutzer auf reddit sind sich einig: Man will ein neues Spiel, das in Mittelerde spielt.

Der Nutzer MisterPanda sagt etwa auf MeinMMO: „Sehr schade. Der Plan war wahrscheinlich, das Spiel zum Release der Amazon-Serie fertig zu haben, um die Fans schön zu melken. Sieht aber nach völliger Überforderung aus.

Und HDRO wird ohne komplettes Engine Upgrade leider auch nicht auf der PS5 funktionieren. Ich liebe das Spiel, aber die Grafik geht einfach gar nicht mehr. Und da hört man ja leider auch nichts mehr.“

„Liefert lieber Spiele, statt sie zu entwickeln“

Die Rolle von Amazon wird von vielen kritisch hinterfragt. Ein Twitter-Nutzer glaubt etwa, Amazon solle lieber bei seinem Versanddienst bleiben: „Die sollten sich drauf konzentrieren, Spieler zu liefern. Nicht zu entwickeln.“

Ein Nutzer auf reddit fragt sogar: „Also wird sich Amazon Gaming einfach auflösen? Sieht mir nach Geldverschwendung aus.“ Amazon wird vorgeworfen, viele talentierte Entwickler von anderen Studios abzuwerben, dann aber nichts mit denen anzufangen.

Die Kritik an Amazon kommt auf, nachdem mit Breakway und Crucible bereits zwei Spiele von Amazon eingestellt wurden. Das MMO New World wurde mehrfach verschoben. Die Kritik an Amazon geht oft mit Skepsis gegenüber Google Stadia einher: Google und Amazon sind riesige Tech-Konzerne, deren Vorstöße ins Gaming bislang noch wenig Erfolg hatten.

Man sieht aber auch die Rolle von Tencent kritisch und die Lage in China. Man müsse hier bedenken: Die Rechte-Situation bei „Herr der Ringe“ machte die Situation, das sei anders als bei Crucible, Breakaway oder auch New World. Amazon konnte letztlich nichts für die Entwicklung, die durch Tencent in das Projekt kam.

Ein Twitter-Nutzer sagte: „Ich glaube, das war das erste Mal, dass Amazon nicht die Bösen sind.“

Die große Hoffnung für MMOs bei Amazon ist neben New World noch das Team um MMORPG-Ikone John Smedley. Der ist einer der Väter von Everquest. Er arbeitet mit seinem Team nun seit mehr als 4 Jahren für Amazon:

