Insider sagt: Amazon stellt angekündigtes “Herr der Ringe”-MMO ein

Der Branchen-Insider Jason Schreier hat in einem Artikel geschrieben, dass Amazon nicht länger an dem neuen Herr der Ringe-MMO arbeitet. Grund dafür soll ein Zerwürfnis mit der Firma Tencent sein. Die Einstellung des MMOs ist ein weiterer Rückschlag in der Games-Abteilung von Amazon.

Was ist passiert? 2019 wurde das Herr der Ringe-MMO angekündigt. Es sollte von der chinesischen Firma Leyou Technologies in Zusammenarbeit mit Amazon entwickelt werden.

Doch Leyou Technologies wurde im Dezember 2020 vom chinesischen Riesen Tencent gekauft. Tencent gehören Firmen wie Riot Games (LoL), Funcom (Conan Exiles) oder Digital Extremes (Warframe). Genau dieser Kauf soll jedoch zu Problemen bei der Vertragsverhandlung geführt haben, erklärt der Journalist Jason Schreier in seinem Artikel (via Bloomberg).

Ein Sprecher von Amazon soll gegenüber Schreier bestätigt haben, dass die Firma nicht in der Lage war, Bedingungen herzustellen, unter denen der Titel aktuell weiterentwickelt werden könnte. Die Entwickler, die an dem Herr der Ringe-MMO gearbeitet haben, sollen nun zu anderen Projekten wechseln.

Herr der Ringe-MMO sollte 2022 in die Beta starten

Was war bisher über das MMO bekannt? Das Spiel zu Herr der Ringe sollte Free2Play werden und vor den Ereignissen in der Film-Trilogie spielen. So werden eventuelle Konflikte mit dem bereits vorhandenen MMORPG Herr der Ringe Online vermieden.

Bereits im Januar 2021 soll die komplette Story festgelegt worden sein und für Sommer 2021 war ein erster Prototyp des Spiels geplant. Außerdem wurden bereits Daten für eine Closed Beta (30. September 2022) und für einen Release (im Jahr 2023) genannt. Das konnte man aus den Informationen auf der Webseite von Leyou Technologies enthemmen.

In diesen Dokumenten war außerdem die Rede von einem Release für PC, PS4 und Xbox One. Die Next-Gen-Konsolen wurden zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht berücksichtigt.

Allerdings gab es noch überhaupt kein Bild- oder Videomaterial zu dem Spiel.

Amazon schafft es nicht, ein erfolgreiches Spiel zu produzieren

Warum ist das gerade für Amazon tragisch? Seit einigen Jahren hat Amazon eine Abteilung für Spieleentwicklung. Doch die brachte bisher keine erfolgreichen Spiele hervor:

Amazons erstes Game hieß Breakaway und wurde als eine Mischung aus den bekannten Spielen Overwatch und Rocket League angesehen. Das Projekt wurde zunächst im Herbst 2017 pausiert, um es zu überarbeiten. Jedoch haben die Entwickler Breakaway letztendlich 2018 für tot erklärt.

Das zweite Spiel war Crucible. Der Hero-Shooter wurde nach einer katastrophalen Anfangs-Phase in die Beta zurückversetzt und letztendlich haben ihn die Entwickler ebenfalls aufgegeben.

Crucible sollte ein Hero-Shooter für Casuals werden, doch starb noch im gleichen Jahr, in dem es released wurde.

So geht es bei Amazon Gaming weiter

Welche Titel von Amazon sind bereits bekannt? Der einzige Titel von Amazon, der derzeit vor einem Release steht, ist New World. Jedoch wurde genau dieser Release immer wieder verschoben. Nach aktuellem Stand soll New World am 30. August 2021 erscheinen.

Positiv ist zumindest die jüngste Entwicklung, in der allerhand neue Inhalte angekündigt wurden, darunter abwechslungsreiche Waffen und ein erstes Dungeon. Allerdings haben noch immer viele die Befürchtung, dass der Content zum Start von New World nicht ausreichen könnte, um Spieler langfristig zu binden.

New World haben wir von MeinMMO im Sommer 2020 bereits anspielen können und damals fiel unser Fazit zwar positiv aus, aber es gab auch etliche Baustellen:

Trotz einiger Macken: Warum Amazons New World ein echtes MMO-Juwel ist

Was tut sich sonst bei Amazon Gaming? Neben New World gibt es derzeit noch zwei weitere MMOs, die mit Amazon in Verbindung stehen:

Zum einen soll das koreanische MMORPG Lost Ark von Amazon in den Westen gebracht werden. Der Release wurde offiziell für 2021 angekündigt, allerdings ist es seit dieser Ankündigung auffällig ruhig geworden. Bisher gibt es keine konkretere Angabe oder die Aussicht auf Beta-Tests.

Außerdem arbeitet der Gaming-Veteran John Smedley (EverQuest, PlanetSide 2) seit 2017 bei Amazon. Er soll an einem bisher unbekannten SciFi-MMO arbeiten. Genau Details gibt es aber auch hier nicht.

Der Mittelpunkt von Amazon Gaming scheint jedoch vorerst New World zu sein.

Wer auf der Suche nach neuen MMOs und Multiplayer-Titeln ist, die dieses Jahr erscheinen sollen, wird in unserer großen Release-Übersicht fündig:

