New World testet gerade PvE-Dungeons – So laufen sie

In der aktuellen Alpha zu New World sind zwei Dungeons, sogenannte “Expeditionen” aktiv. In einem Blogpost erklärten die Entwickler, welche Ziele sie mit der PvE-Erfahrung verfolgen und was Spieler erwarten können.

Was sind Expeditionen? An Amazons MMO “New World” wird fleißig gearbeitet, erst kürzlich gab es ein riesiges Alpha-Update, das eine ganze Menge Inhalte änderte.

In der Alpha sind nun auch “Expeditionen” verfügbar. Dabei handelt es sich laut Entwickler-Update um instanziierte Dungeons, die man nur mit Teamarbeit geknackt bekommt. Ursprünglich waren Alternativen zu solchen PvE-Dungeons für New World geplant, doch nun stellten die Entwickler eben diese Art von Herausforderung vor.

So sollen die Expeditionen in New World laufen

Diese Expeditionen gibt es gerade: In der unter NDA stehenden Alpha sind nach aktuellem Stand die Expeditionen “Amrhein-Ausgrabung” und “Garten des Ursprungs” spielbar.

Die Amhrein-Ausgrabung ist ab Stufe 25 spielbar und soll als “Einführung” in die Expeditionen dienen. Es handelt sich um eine Ausgrabungsstätte, in denen Spieler das Verschwinden eines Archäologenteams untersuchen. Der Dungeon soll Rätsel und KI-Gegner bieten, die im Vergleich zur zweiten Expedition eher schonend ausfallen dürften.

Der “Garten des Ursprungs” ist die zweite Expedition, die sich an Spieler auf Level 60 richtet. Die Entwickler sprechen von einer Endgame-Expedition mit anderen Arten von Rätseln, unterschiedlichen KI-Gegnern und weiteren Herausforderungen.

Das macht die Expeditionen aus: Gemein haben die Expeditionen, dass sie sich immer an mehrere Spieler richten. Die Dungeons sollen grundsätzlich Gruppen von drei bis fünf Spielern erfordern, wobei der Schwierigkeitsgrad auf fünf Spieler der empfohlenen Stufe ausgerichtet ist.

Teamwork ist also gefragt, wenn man sich die Beute aus den Dungeons sichern möchte. Die soll sich aber lohnen, da die Expeditionen einzigartige Beute und Ausrüstung als Belohnung bieten.

Spielerisch sollen diese Herausforderungen eine Abwechslung zum Geschehen in der restlichen Spielwelt bieten. Jede Expedition erzählt eine eigene Geschichte und auch die spielerischen Inhalte sollen variieren: “Dabei werden von Expedition zu Expedition nicht einfach nur die Gegner härter, sondern es warten auch unterschiedliche Spielmechaniken und Rätsel. Beispielsweise haben Expeditionen verschiedene KI-Einstellungen für Bosse und Minibosse und jeweils einzigartige Beutetabellen.”

Die Entwickler betonen in dem Post, die Daten aus dem Alpha-Test verwenden zu wollen, um die Inhalte zu optimieren und weitere Expeditionen zu New World hinzuzufügen. Hier dürfte es also auch noch weiteren Nachschub geben.

Die Expedition sind nur eine von vielen Änderungen, die New World zuletzt durchmachte: MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat zusammengefasst, wie sich New World vom PvP-MMO immer mehr zum Themepark-MMORPG wandelt.