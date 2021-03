New World hat ein neues Update in der Alpha veröffentlicht, dass den Namen “Die Kaiserin von Ebenmaß” trägt. Darin enthalten sind bereits angekündigte Neuerungen wie der erste Dungeon und der PvP-Modus, aber auch etliche weitere Anpassungen.

Was sind die Highlights des Updates? Die Patch Notes zum neuen Alpha-Update im März enthalten insgesamt über 7.000 Wörter und packen im Grunde jeden Aspekt des Spiels an:

Mit Ebonscale Reach gibt es ein neues Gebiet.

Der Garten der Genese ist der erste Dungeon in New World. Dazu wurden nun Details und Bilder veröffentlicht

Es gibt neue Quests für die Stufen 1 bis 40, für Rüstungen, Waffen und Angeln

Die Erfahrungspunkte wurden spürbar angepasst

Es gab weitere Anpassungen beim Crafting, die bereits im Januar 2021 eingeleitet wurden

Das UI wurde angepasst, vor allem beim Inventar

Es gab etliche Balance-Anpassungen

Die komplette Übersicht über das Update findet ihr auf der offiziellen Seite von New World. Wir von MeinMMO erklären euch im Folgenden die Neuerungen und warum sie so wichtig sind.

Neue Inhalte in New World haben asiatische Züge

Was ist Ebonscale Reach? Das neuste Gebiet in New World richtet sich an Spieler der Stufe 51 oder höher und liegt nördlich von Königsfels. Den Namen hat die Zone von einem schwarzen Pilz, der dort im Überfluss wächst.

Optisch hat es einige asiatische Züge und euch erwartet eine gefallene Kaiserin, die in den Ruinen der Stadt ihr Unwesen treibt. Ihr untersteht eine Armee von Verderbten, gegen die ihr im Gebiet kämpfen müsst.

So sieht es in dem neuen Gebiet aus.

Was ist das für ein Dungeon? Der Garten der Genese wird offiziell als “Expedition für 5 Spieler” beschreiben. Darin erwarten euch jedoch zwei Bosskämpfe, die in der Übersicht kurz vorgestellt werden:

Der Wächter: Vorsicht in den trüben Gewässern im Reich dieses einst sanften Riesens.

Der Fäulnisgärtner: Diese von der Fäulnis befallene Seele wacht über das Herz des Gartens der Genese.

Der Eingang zu der Expedition befindet sich im Nordwesten des Kraters in Edenheim. Außerdem müssen zwei Vorquests erledigt werden, ehe man den Dungeon betreten kann. Darin sollt ihr als Beute benannte Ausrüstungsgegenstände finden können.

Dungeons und generell Endgame-Content waren ein Kritikpunkt in den ersten Tests zu New World. Hier gab es zuvor lediglich eine Arena mit einem Bossgegner darin. Inzwischen wurden zwei neue Gebiete und der Garten der Genese vorgestellt, was wichtige Schritte für die Langzeitbeschäftigung sind.

Neues PvP-Gebiet: Schon bei der Verschiebung des Release-Dates von New World wurde ein neuer 20v20-PvP-Modus angekündigt. Der Außenposten-Ansturm ist nun ebenfalls im Spiel. Weitere Informationen dazu sollen in der Zukunft bekanntgegeben werden.

Auch hier greift Amazon gezielt einen Kritikpunkt der Tests an. Das PvP in der offenen Welt galt es unwichtig, während die interessanten Festungskämpfe nur zu festen Zeiten stattfinden. Mit den Außenposten gibt es nun einen neuen Inhalt für PvP-Fans.

Neue Bilder zu New World: Im Rahmen des Updates wurden etliche Bilder zu neuen Inhalten gezeigt. Unklar ist derzeit, ob diese zum neuen Dungeon, dem PvP-Modus oder dem Gebiet Ebonscale Reach gehören:

New World überarbeitet Quest- und Level-Erfahrung

Was ist neu bei den Quests? Quests waren der vielleicht größte Kritikpunkt bei dem offenen Test im August 2020. Sie waren sehr eintönig und uninteressant.

Laut dem Update wurden die gesamten Quests der Haupthandlung bis Stufe 40 überarbeitet. Dabei wurde außerdem eine englische Sprachausgabe für die ersten Aufgaben hinzugefügt.

Gleichzeitig hat Amazon 5 neue Rüstungs- und 3 Waffen-Quests erstellt. Die Ausrüstung richtet sich an Spieler auf mindestens Stufe 40, soll jedoch dem Endgame-Gear keine Konkurrenz machen. Ein positiver Aspekt ist jedoch, dass ihr keine Materialien farmen, sondern nur die Quests abschließen müsst.

Auch beim Angeln wurden neue Quests hinzugefügt. Außerdem gibt es jetzt neue Angelrüstung und spezielle Angelruten.

Was ist neu bei den EP?

Die benötigten Erfahrungspunkte von Stufe 8 bis 60 wurde um 10 % reduziert

Die Erfahrungspunkte aus PvP-Missionen wurde um 5 bis 18 % reduziert

Es gibt nun 40 % weniger EP für Monster, die 10 bis 19 Stufen unter dem Spieler liegen.

Was ändert New World am Loot? Generell soll die Beute in dem MMO zukünftig “logischer” und “relevanter” sein. So sollen Truhen zukünftig immer zwischen 2 und 3 Ausrüstungsgegenstände fallenlassen. Auch aus den Quest-Belohnungen soll es mehr Ausrüstung geben.

Gleichzeitig wurde die Ausrüstung so angepasst, dass sie beim Aufheben oder spätestens beim Ausrüsten an den Spieler gebunden wird. Damit soll die Wirtschaft im Spiel intakt bleiben.

Das neue Inventar-Interface: Das Inventar wurde optisch stark überarbeitet, aber auch inhaltlich angepasst:

Man kann sich nun die angelegte Ausrüstung besser anschauen

Es wurde besseres Drag-and-Drop umgesetzt, sodass ihr Gegenstände nicht mehr versehentlich wegwerfen könnt

Es wurden Werte für das Ausrüstungsgewicht hinzugefügt, damit man die Grenzwerte besser erkennt

Das neue Inventar in New World (derzeit nur in kleiner Auflösung).

Anpassungen am Kampfsystem, den Attributen und der Balance

Was wurde noch geändert?

Wie auch schon in den vorherigen Alpha-Updates hat New World weiter an der feindlichen KI geschraubt. Diese sollen nun eine bessere Spielerfahrung bieten.

Das Ausrüstungsgewicht hat neue Einflüsse auf euren Spielstil und bringt beispielsweise einen Schadensbonus bei leichter und mittlerer Auslastung, im Gegenzug aber auch eine längere Betäubung, wenn ihr schwere Ausrüstung tragt.

Zusätzlich wurden die Attribute überarbeitet, die nun größeren Einfluss auf die Waffen haben sollen. Im Gegenzug wurde der Basisschaden der Waffen reduziert.

Im Grunde hat jede Rüstungsart und jede Waffe mit dem Patch neue Balance-Anpassungen bekommen. Wie diese sich auf das Spiel auswirken, ist bedingt durch die NDA nur schwer einschätzbar.

Was sagt ihr zu den bisherigen Neuerungen bei New World? Spricht euch etwas besonders an oder vermisst ihr eine Überarbeitung?

Die vielen Anpassungen in der Alpha zeigen, dass New World noch einige Inhalte fehlen. Darum war die Verschiebung gut, wie ich in dieser Kolumne erklärt habe: New World wurde wieder verschoben und das ist auch bitter nötig.