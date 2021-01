New World bringt riesiges Alpha-Update – Diese 4 Dinge ändern sich

Das MMO New World hat neue Patch Notes aus der Alpha veröffentlicht. Im Januar wurden einige Anpassungen vorgenommen, die vor allem das Crafting- und das Kampf-System betreffen. Auch eine neue Waffe ist mit dabei.

Was tut sich derzeit bei New World? Das MMO von Amazon befindet sich in einer Alpha. Diese steht jedoch unter NDA, sodass die Tester nicht über den Fortschritt berichten können.

Etwa einmal im Monat gibt es ein Update der Entwickler, in dem die aktuelle Entwicklung vorgestellt wird. Das war im Januar 2021 nun wieder der Fall. Wir stellen euch die wichtigsten Neuerungen daraus vor.

Wer sich generell mit New World vertraut machen und eine Übersicht über die Spiel-Inhalte haben möchte, findet hier unsere Meinung nach dem ersten öffentlichen Test:

Trotz einiger Macken: Warum Amazons New World ein echtes MMO-Juwel ist

Gibt es etwas Neues zum Release? Nein, offiziell gilt noch immer „Frühjahr 2021“ als offizielle Aussage. Bei Amazon wird weiterhin der 25. Mai als Datum gelistet.

1. Überarbeitung des Crafting-Systems

Was ist neu beim Crafting? Das Januar-Update fokussiert sich vor allem auf Anpassungen am Crafting-System:

Es wurde eine Reihe von neuen und seltenen Rohstoffen eingeführt.

Es gibt über 100 neue benannte Waffen und 50 neue benannte Rüstungsteile im Crafting.

Viele Rezepte wurden angepasst, sodass auch allgemeine Zutaten funktionieren. Anstelle von Möhren reicht beispielsweise ein allgemeines Gemüse, um das entsprechende Essen herzustellen

Es wurde mehr Flexibilität in das System gebracht. So können die Spieler entscheiden, ob sie mehr oder weniger Azoth investieren, um eine höhere Chance auf Boni zu haben. Genau sollt ihr entscheiden können, wie viel ihr von seltenen Materialien investiert, um eine Chance auf einen höheren Rüstungswert zu haben.

Das Freischalten von Plänen wurde überarbeitet.

Ausrüstung wird nicht mehr automatisch nutzlos und abgelegt, wenn die Haltbarkeit auf 0 sinkt.

Ein Beispiel für die neuen, benannten Waffen in New World.

Was ändert sich am Buff-Food? Zusammen mit dem Crafting wurde auch das Buff-Food überarbeitet. Von nun an gibt es zwei Kategorien, die klar getrennt werden:

Bonus-Essen, das eure Attribute verbessert

Erholungsessen, das Leben schnell wieder herstellt

Außerdem halten die Essensboni von nun an auch über den Tod hinaus.

Was hatte sich zuvor am Crafting verändert? Schon mit dem Update im November 2020 wurden Anpassungen vorgenommen, durch die das Inventar besser sortiert wird und die Herstellungsstationen ihre Optik mit dem Wachstum der Siedlung anpassen.

Die Crafting-Stationen in Siedlungen wachsen mit dem Ausbau und sehen dadurch besonderer aus – hier am Beispiel der Kochstation.

2. Neue Waffe Rapier

Was ist das für eine Waffe? Mit dem Januar-Update wurde das Rapier eingeführt. Die neue Nahkampfwaffe fokussiert sich auf das Zustechen und kommt wieder mit zwei Waffen-Bäumen daher:

Der Blutbaum konzentriert sich darauf, den Statuseffekt Blutung auf Gegnern zu stapeln und den Stapel dann mit einem finalen Schwung für großen Schaden zum „Platzen“ zu bringen.

Der Eleganzbaum konzentriert sich auf Ausweichen, Konter und geschicktes Schwingen der Klinge.

Das Rapier als neue Waffe.

Bei dem Rapier handelt es sich um die mittlerweile dritte neue Waffe seit dem Test im August:

3. Anpassungen am Kampfsystem und nur noch 2 Waffen-Slots

Was ändert sich beim Kämpfen? Neben dem Rapier gab es eine weitere Änderung an den Waffen. Von nun an wird es nur noch 2 Waffen-Slots geben, zwischen denen man im Kampf wechseln kann. Zuvor waren es 3. Der zweite Slot wird aber weiterhin mit Stufe 5 freigeschaltet.

Zudem haben die Entwickler die Fernkampf-Waffen überarbeitet, sodass man sich nun während der Animationen bewegen kann.

Was ändert sich an Feinden? Schon im Dezember gab es Anpassungen an der KI, die nun weiter ausgebaut werden. Benannte Gegner ab Stufe 15 nutzten ein neues Elite-System, wodurch sie zusätzliche Angriffe und eine angepasste Charakteristik bekommen.

Zudem wurde die Schwierigkeit von Gegnern erhöht, die deutlich über der Stufe des Spielers liegen:

Es gibt höhere Rüstungs- und Schadensboni bei Gegnern, die 3-5 Stufen höher sind.

Ab 6 Stufen höher werden Spieler direkt getötet, statt an die Schwelle des Todes gebracht zu werden. Außerdem haben sie eine um 10 Meter erhöhte Wahrnehmung.

Gegner, die 10 Stufen höher sind, können nicht mehr mit CC versehen werden.

Der Spriggan ist der Boss aus den instanzierten 5-Spieler-Arenen. Er war im August-Test einer der stärksten Gegner im Spiel.

4. Anpassungen an Quests und Gruppen

Quests waren der wohl größte Kritikpunkt während des offenen Tests im August. Seitdem gab es etliche Anpassungen und Versprechen, dass Quests bis hin zum Endgame verbessert werden sollen.

Mit dem Januar-Update wurden neue Quest-Dialoge eingeführt, um NPCs besser zu charakterisieren und die Quest-Anweisungen zu erweitern. Zudem wurde die generische Beute durch „interaktive Objekte“ ersetzt. Was das genau heißt, werden wir wohl erst in einem neuen Test sehen.

Zusammen mit diesen Anpassungen wurde auch das Gruppenspiel überarbeitet. Zukünftig reicht es, wenn die Gruppe als ganzes 15 % Schaden an einem Feind gemacht hat, damit alle EP, Loot und Quest-Fortschritt bekommen. Allerdings wird die EP-Zahl von nun an durch alle Mitspieler geteilt, statt wie zuvor allen die vollen EP zu verleihen.

New World ist eines der spannendsten MMORPGs, die gerade in Entwicklung sind und 2021 erscheinen sollen. Generell sieht es so aus, als wird dieses Jahr ein gutes für MMORPG-Fans:

