New World überarbeitet das Kampfsystem, damit es endlich mehr Spaß macht

Das MMO New World hat in der Alpha ein neues Update bekommen. In diesem dreht sich alles um Anpassungen am Kampfsystem und eine neue Waffe, die Streitaxt.

Was tut sich derzeit beim MMO? Nach einem Anspiel-Event im August verschwand New World erstmal wieder in eine geschlossene Alpha. Denn es gab allerhand Kritik am Spiel und neben den Quests kam vor allem das Kampfsystem nicht gut weg.

Doch genau daran arbeiten die Entwickler in den letzten Monaten intensiv. Bereits im November berichteten wir von dem neuen Speer, Anpassungen am Stab und dem Kampf allgemein, sowie dem neuen Gebiet Reekwater-Sumpf. Doch da hört es längst nicht auf.

Im neuesten Blogpost erklärten die Entwickler, was sich im Dezember getan hat. Dabei wurde die nächste Waffe Streitaxt vorgestellt. Zudem gibt es etliche Anpassungen am Kampfsystem, die es actionreicher und dynamischer machen sollen. Viele Änderungen klingen so, als bekäme New World das Kampfsystem, das es verdient.

Mehr Dynamik durch weniger Wartezeiten und schnelles Abbrechen

Was hat sich verändert? Die Liste an Änderungen ist lang. Wir stellen euch die wichtigsten Anpassungen vor, die die Kämpfe dynamischer und interessanter machen werden:

Es gibt keine globale Abklingzeit mehr bei Fähigkeiten verschiedener Waffen

Die Treffererkennung wurde verbessert, damit Spieler nicht ins Nichts schlagen

Einen Stunlock, wie er eine Zeit lang mit dem Beil möglich war, soll es nicht mehr geben. Leichte und schwere Angriffe unterbrechen nicht länger das Ziel

Die Erholungszeit nach eingesteckten Treffern wurde verkürzt

Die Erholungszeit nach bestimmten Fertigkeiten (im Allgemeinen als Aftercast bekannt) wurde reduziert

Man kann jetzt Fertigkeiten, Angriffe und Ausweichen früher und gezielter abbrechen, um eine andere Aktion auszuführen

Es wurden einige Animationen angepasst, um den Kampf flüssiger zu machen

Man kann nun ganz einfach sich selbst heilen, indem man beim Einsatz der Fertigkeit die Taste „STRG“ gedrückt hält

Es gibt nun ein spezifisches Geräusch für einen kritischen Treffer

Zudem gab es Balance-Anpassungen für den Bogen, die ihn insgesamt etwas abschwächen. Bei dieser Waffe soll es jedoch weiterhin so bleiben, dass auch verbündete Spieler die Pfeile abfangen. Ausnahmen sollen nun große Bosse darstellen, die trotzdem getroffen werden können.

Die kompletten Anpassungen könnt ihr euch auf der Webseite von New World anschauen.

Die Streitaxt ist die neuste Waffe im Repertoire von New World.

Was ist neu? Neben den Anpassungen am Kampf wurde zudem die neue Waffe Streitaxt vorgestellt. Diese soll vor allem „ausladende Angriffe“ ausführen:

Der Marodeur-Fähigkeitsbaum konzentriert sich auf hohen Schaden und Mehrfachtreffer, mit denen ihr euch durch eure Gegner schnetzeln könnt.

Der Schnitter-Fähigkeitsbaum konzentriert sich darauf, Gegnergruppen zu kontrollieren und Gegner an der Flucht zu hindern. Mit diesen Fähigkeiten könnt ihr den Kampfverlauf kontrollieren, während eure Verbündeten die Gegner fertigmachen, die euch ins Netz gegangen sind.

Zudem gibt es eine Quest für die legendäre Streitaxt „Die Reformation“, die Spieler ab Stufe 60 starten können.

PvP-Duelle, um sich an die Kämpfe gegen Spieler heranzutasten

Eine weitere neue Funktion, die im Dezember eingeführt wurde, ist das Duell-System:

Alle Spieler über Stufe 10 können Duelle starten, unabhängig von Fraktion oder PvP-Markierung

Duelle können nicht in Siedlungen oder während Kriegen oder Invasionen gestartet werden.

Spieler können Duelle starten, indem sie den Mauszeiger im Chat oder im Menü über den Namen eines anderen Spielers bewegen und auf „Zum Duell einladen“ klicken oder „/duel [Spielername]“ im Chat eingeben.

Bei einem Eingreifen von außen wird das Duell beendet.

Ihr könnt euch einzeln oder in Gruppen von jeweils bis zu 5 Spielern duellieren.

Da ihr bei einem Duell nicht komplett getötet werdet, gibt es keine Nachteile und Spieler können sich so an das PvP gewöhnen.

Bis zum Release von New World scheint sich noch einiges am MMO zu tun. Wann genau das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Alle bisherigen Infos zum Release findet ihr hier:

