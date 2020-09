Seit seiner Ankündigung bezeichnet sich New World selbst als MMO und nicht als MMORPG. Das hat bereits zu vielen Diskussionen geführt. In einem neuen Interview spricht Game Director Scot Lane über andere Spiele des Genres und zeigt, dass sie MMO als Synonym zu MMORPG verwenden.

Worum geht es in dem Interview? Im Gespräch mit Gamesindustry spricht Scot Lane über die generelle Ausrichtung von New World und was sie selbst mit dem Spiel erreichen wollen. Er sieht besonders Amazon als Chance, um ein richtig großes MMO umzusetzen:

Ich weiß nicht, wo wir es hätten anders machen können, als bei Amazon. Wir haben diese große Cloud-Infrastruktur für Berechnungen. Wir lieben MMOs. Wir lieben Action-RPGs. Das schien einfach eine wirklich coole und passende Mischung zu sein. Scot Lane im Interview mit Gamesindustry

Im weiteren Verlauf betont Lane, dass es bereits viele gute MMOs auf dem Markt gibt, aber in letzter Zeit kein echter Hit mehr dabei gewesen ist. Auch hier bietet sich eine Chance für New World, vor allem mit ihrem eigenen Kampfsystem:

Jeder ist immer auf der Suche nach dem nächsten neuen MMO, und wir hatten schon einige wirklich gute. Final Fantasy 14 ist fantastisch. Black Desert. Aber es scheint, als hätte es schon eine Weile keinen neuen [Hit] mehr gegeben, und ein großer Teil des Fokus verlagert sich auf andere Genres. Ich sah es als eine Chance… und unser Kampfstil, der stärker auf Physik basiert, ist ein Unterscheidungsmerkmal. Scot Lane im Interview mit Gamesindustry

Scot Lane, der Game Director von New World.

Ist New World ein MMORPG? In beiden Zitaten und auch in weiteren Sätzen des Interviews zeigt sich, dass Lane MMO hier als Synonym für MMORPG einsetzt. Immerhin bezeichnen sich Final Fantasy XIV und Black Desert selbst als solche.

Auch er selbst beschreibt New World im ersten Zitat als ein Spiel, das aus MMO und Action-RPG entstand.

Trotz einiger Macken: Warum Amazons New World ein echtes MMO-Juwel ist

New World möchte nicht das nächste WoW sein

Warum nennen sie sich nicht offiziell MMORPG? Im Verlaufe des Gesprächs kommt Scot Lane auch auf einen Vergleich zum erfolgreichen World of Warcraft zu sprechen. Den hat auch der bekannte Streamer Asmongold während der Preview gezogen.

Der Game Director betont dabei, dass sie nicht das nächste WoW, sondern ein eigenes, cooles MMO werden wollen. Zu viele Spiele sollen daran gescheitert sein, dass sie zu sehr wie WoW sein wollten:

Es stellt sich immer die Frage: ‚Wer wird das nächste World of Warcraft sein?“ Ich denke, das hat zu einer Menge Spiele geführt, die versuchten, sich zu sehr an der Formal zu bedienen… Man will nie der nächste „jemand anderes“ sein. Das iPhone wollte nicht das nächste Blackberry sein. Sie wollten einfach etwas cooles sein. Und wir wollen lieber unser eigenes neues cooles Ding sein. Scot Lane im Interview mit Gamesindustry

Auch einige Mechaniken von bekannten und erfolgreichen MMORPGs empfindet Lane als veraltet, wie beispielsweise das Tab-Targeting.

Es wäre also möglich, dass die Entwickler bewusst das Wort „MMORPG“ vermeiden, um nicht direkt mit WoW und ähnlichen Spielen in einem Topf geworfen zu werden. Gleichzeitig scheint es aber auch so, als gäbe es für sie keinen großen Unterschied zwischen MMO und MMORPG.

„WoW-Killer hätten beinahe MMOs gekillt“ – Entwickler erklärt das Problem

Kleines Team, aber regelmäßige Updates: Laut Scot Lane arbeiten die Entwickler derzeit daran, New World in Bezug auf Content zu erweitern. Dabei betont er jedoch auch, dass an dem MMO ein eher kleines Team arbeitet. Er sei sich zudem nicht sicher, ob das Team nach dem Launch wirklich vergrößern wird.

Er sieht das kleine Team aber auch als Vorteil, um schnell auf Wünsche der Community zu reagieren. Außerdem erwähnte Lane, dass sie derzeit nach dem Release ein Update für jeden Monat planen. Das sei ihnen so bereits in der Alpha gelungen.

Gerade im Kampfsystem soll sich New World von klassischen MMORPGs unterscheiden.

New World befindet sich jedoch erstmal in einer neuen Entwicklungsphase. Derzeit gibt es keine öffentlichen Tests und auch keine geschlossene Alpha. Die sollen erst wieder im November starten. Der Release steht erst 2021 an.

Allerdings hat das Entwickler-Team von New World bereits einige Dinge aus dem Preview-Event gelernt und strebt Verbesserungen für das MMO an. Jedoch soll das Spiel im Kern gleich bleiben, bunte Einhörner und Drachen soll es laut den Entwicklern auch zukünftig nicht geben.