New World: Release-Datum verschoben – Beta kommt im Juli

Amazon hat ein Release-Datum für das kommende Open-World-MMO New World angekündigt. Das ist jedoch später als gedacht: New World erscheint im August 2021. Geplant war eigentlich der Frühling.

Wann erscheint New World? In einem neuen Blogpost auf der offiziellen Website von New World haben die Entwickler bekanntgegeben, dass New World am 31. August 2021 erscheinen wird. Vorher wird es allerdings eine geschlossene Beta geben.

Wer für den Test eingeladen ist, kann die Closed Beta bereits ab dem 20. Juli 2021 spielen. Vorbesteller erhalten automatisch Zugang zur Beta von New World.

EU-Server für die laufende Alpha werden am 30. März 2021 eröffnet.

Warum erscheint New World später? Ursprünglich sollte New World bereits im Frühling 2021 erscheinen. Allerdings stießen die Entwickler bei den Tests auf einige Schwierigkeiten.

Einige der Endgame-Features, die sie für besonders wichtig halten, wären bis zum Frühling nicht fertig. Darum habe man sich dazu entschieden, den Release nun zu verschieben. Bis zum August sollten alle wichtigen Inhalte dann fertig sein.

Entwicklung des MMORPG läuft, Beta im Juli

Woran arbeiten die Entwickler? Im Post sprchen die Entwickler nicht konkret darüber, um welche Endgame-Features es sich genau handelt. Allerdings haben sie schon Dinge aufgeführt, die Spieler bisher testen konnten. Darunter sind:

eine Politur des Kampf-Systems

diverse Quests

mehr Waffen und Rüstungen

Angeln

eine größere Map mit der Region Reekwater

ein überholtes Creafting-System

Wir haben auf MeinMMO bereitts über vier Dinge, die sich in der Alpha von New World ändern, berichtet. Außerdem sprachen die Entwickler über die Inhalte, die euch in der Beta erwarten.

Was kommt mit der Beta? Eine neue Endgame-Zone wird zu testen sein, die Ebonscale Reach in Aeternum. Dabei handelt es sich um sumpfige Gegenden und Klippen, in denen eine Kaiserin im Exil eine „verdorbene Flotte“ aufstellt, die die gesamte Welt bedrohen soll.

Mit den Expeditionen kommt zudem ein neues PvE-Feature für fünf Spieler ins Spiel. In den instanziierten Bereichen sollt ihr die dunkelsten Bereiche der Welt erkunden und mehr über die Quelle der Verderbnis erfahren können. Die Kämpfe sollen besonders knifflig sein und Zusammenarbeit erfordern.

Außerdem werdet ihr in „Outpost Rush“ große 20vs20-PvP-Schlachten um die Herrschaft über uralte Technologien bestreiten können. Das alles sei aber nur ein „Vorgeschmack“ auf das, was noch kommen soll. Was genau das sein wird, können wir noch nicht sagen.

MeinMMO-Autor und MMORPG-Experte Alexander Leitsch ist sich aber jetzt schon sicher, dass New World eines von 3 neuen MMORPGs ist, die 2021 Erfolg haben werden.