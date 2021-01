Ich sage voraus: Diese 3 neuen MMORPGs werden 2021 Erfolg haben

2021 könnte für MMO-Fans ein interessantes Jahr werden. Einige Spiele bekommen größere Updates oder Erweiterungen und von anderen steht der Release bevor. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch stellt euch 3 MMORPGs vor, die in seinen Augen 2021 Erfolg haben werden.

Was ist das für eine Liste? Nachdem ich euch bereits 6 MMOs vorgestellt habe, die 2021 nicht überleben werden, möchte ich nun in die andere Richtung schauen. Deshalb stelle ich euch drei komplett neue Spiele vor, die schon 2021 Erfolg haben könnten.

Auch diese Liste beruht wieder auf meiner eigenen Meinung und natürlich besteht die Möglichkeit, dass sie floppen oder 2021 nicht erscheinen. Doch ich habe mir 3 Spiele rausgesucht, bei denen ein Erfolg möglich ist.

Wer sich generell für das MMO-Jahr interessiert, findet hier eine spannende Liste dazu: 11 Gründe, warum sich MMORPG-Fans auf 2021 freuen können.

New World

Setting: Fantasy | Entwickler: Amazon Game Studios | Plattform: PC | Release-Datum: Frühjahr 2021 | Modell: Buy2Play

Was ist New World? New World ist das neue MMOPRG von Amazon, in dem ihr im 17. Jahrhundert die fiktive Insel Aeternum entdeckt. Dabei schließt ihr euch einer von drei Fraktionen an, die jeweils um Festungen und Siedlungen auf der Insel kämpfen.

Doch wer Angst vor dem PvP hat, kann beruhigt sein. Es soll optional sein und nur wer den PvP-Modus aktiviert, muss gegen andere Spieler antreten. Für die anderen gibt es wilde Monster, Quests, ein Crafting-System und eine feindliche PvE-Fraktion, die ebenfalls Festungen belagert.

New World bietet ein klassenloses System, bei der eure Rüstungen und Waffen Einfluss auf euren Spiel-Stil haben. Mit der Zeit lernt euer Charakter nicht nur den Umgang mit den Waffen, sondern steigt Level auf (1-60) und erhält dabei Attributspunkte, die ebenfalls euren Spiel-Stil beeinflussen sollen.

Wie lief die Entwicklung von New World? Das MMO war zu Beginn eher eine Art Survival-Game mit starkem PvP-Fokus. Damals gab es zwar Lob für die Grafik und die Performance des Spiels, aber auch viel Kritik.

Besonders das Kampfsystem war vielen zu behäbig und undynamisch. Zudem gab es nahezu keine Inhalte für Spieler, die nicht am PvP interessiert waren. Mit dem starken PvP-Fokus drohte New World, ein Nischenspiel zu werden statt eines für die große Masse.

Ende 2019 gaben die Entwickler dann ein großes Rework bekannt:

Die Survival-Aspekte wie Hunger und Durst traten in den Hintergrund

Das PvP wurde in der offenen Welt optional und die Festungskämpfe in Instanzen verlegt

Plötzlich lag ein viel größerer Fokus auf dem PvE

Es wurden klassische Quests, Aufgaben für die Siedlungen und sogar eine instanziierte Arena mit Bosskämpfen eingeführt

Im August 2020 gab es dann einen offenen Test und die Spieler diskutierten über die Inhalte des Spiels. Zwar gab es noch immer viel Kritik, vor allem an den Quests und dem Kampfsystem, doch einige sehen ein großes Potential in dem Spiel, darunter auch ich in meinem Fazit zum Event:

Trotz einiger Macken: Warum Amazons New World ein echtes MMO-Juwel ist

Darum wird New World erfolgreich