Insider-Bericht sagt: Amazon musste MMO New World ändern, weil’s rassistisch war

Das MMO New World hat während der Entwicklung mehrere Veränderungen durchgemacht. Eines davon war das Grund-Design des Spiels, das sich als rassistisch herausstellte.

In einem neuen Insider-Bericht vom bekannten Gaming-Journalisten Jason Schreier (via Bloomberg) erzählten über 30 aktuelle und ehemalige Angestellte von ihren Erfahrungen bei Amazon Gaming Studios.

In den Interviews ging es unter anderem auch um das kommende MMO New World und eine der vielen Änderungen, die das Spiel während seiner Entwicklung durchgemacht hat.

Das war das Problem von New World: Laut dem Insider-Bericht von Schreier war das Grund-Setting von New World ursprünglich wohl anders. In dem Pitch zu dem MMO spielte New World in Amerika um das Jahr 1600 herum.

Die Spieler waren Kolonisten, die das Land besetzten. Dabei kämpften sie gegen Gegner, die laut dem Bericht wie amerikanische Eingeborene aussahen. Sie waren die Fraktion „der Bösen“ in der damaligen Version von New World.

Als einer der Entwickler den Stellvertreter Patrick Gilmore darauf hinwies, dass das Setting und die Bösewichte als rassistisch aufgefasst werden könnten, hat Gilmore ihm nicht geglaubt.

Erst als die Entwickler einen speziellen Berater angeheuert haben, der bestätigte, dass das Konzept in der Tat problematisch war, lenkte die Führung ein. Das Setting wurde geändert und aus Amerika wurde die mystische Insel Aeternum.

Die düstere Geschichte der Insel ist mit dem Mineral Azoth verbunden

Das steckt dahinter: Kolonialismus ist ein Thema, das kritisch gesehen wird. Die Europäer waren Eroberer, die in der „Neuen Welt“, wie Amerika damals bezeichnet wurde, die Macht übernahmen.

Oft gingen die europäischen Siedler dabei sehr brutal vor. Sie schleppten Seuchen ein, plünderten die Rohstoffe oder verübten gar Gräueltaten an der einheimischen Bevölkerung.

Hätte Amazon das Setting des Spiels und die Fraktion der Bösewichte so behalten, wie das ursprüngliche Konzept sie vorgeschlagen hatte, wäre New World voraussichtlich stark kritisiert worden.

Amazon umschifft mit dem neuen MMO New World einen PR-Albtraum

Ein Chef, der noch nie ein Spiel entwickelt hat

Die Probleme bei New World waren allerdings bei Weitem nicht die einzigen, von denen Amazon Game Studios geplagt war. Das MMO wurde während der TwitchCon 2016 zusammen mit Breakaway und Crucible angekündigt, die beide gefloppt sind.

Es gab aber auch eine Reihe unangekündigter Spiele, die ebenfalls verworfen wurden. Die Schuld an den ganzen Problemen soll vor allem bei dem Chef von Amazon Game Studios, Mike Frazzini, liegen.

Das sind die Probleme mit dem Chef: Eines der größten Probleme des Entwicklers war laut dem Bericht von Bloomberg Mike Frazzini. Zwar war er davor schon lange bei Amazon angestellt, aber er hat vorher noch nie ein Spiel entwickelt.

Der Bericht spricht davon, dass Frazzini auch kein Verständnis von grundlegenden Gaming-Aspekten besitzt, wie zum Beispiel Unterscheidung zwischen der polierten Conceptual-Footage und richtigem Gameplay.

Von den Entwicklern verlangte Frazzini, dass die neuen Spiele von Amazon „Milliarden-Dollar-Franchises“ werden sollen, teilte den Teams aber zu wenige Entwickler zu.

Dabei sollten die neuen Amazon-Spiele so groß werden wie Call of Duty, aber innovativ und völlig anders, als die, die es bis dahin je gegeben habe. Regelmäßig wollte Frazzini daher, dass die Entwickler dafür den aktuellen Gaming-Trends nachjagen. In der Entwicklung von Amazon befanden sich daher kurzzeitig Games, die an League of Legends oder Fortnite angelehnt waren und wieder verworfen wurden.

Crucible war eines der gefloppten Amazon-Spiele. Es war an Overwatch angelehnt.

Damit endeten die Probleme von Amazon Game Studios aber nicht:

Um richtig ins Gaming-Geschäft einsteigen zu können, hat Amazon Gaming Studios für ihre Spiele diverse Veteranen angeheuert. Dabei waren große Namen wie Christoph Hartman von Take-Two und Portal-Entwickler Kim Swift. Doch ihre Ratschläge und Expertise wurden von der Führung oft gar nicht befolgt.

Die Entwickler mussten das Entwicklungs-Tool „Lumberyard“ nutzen, das von Crytek entwickelt wurde. Das Tool sollte die Unreal Engine und Unity Software ersetzen, doch es funktionierte extrem langsam. Entwickler konnten Spiele zocken oder Filme schauen, während sie darauf warteten, dass Lumberyard sich rührt.

Der Bericht spricht außerdem von einer „Bro Culture“ innerhalb des Unternehmens, die sich gegen Frauen richtete. Weibliche Angestellte wurden übergangen, ignoriert und letztendlich aus dem Unternehmen rausgedrängt. Sie sprechen vom schlimmsten Sexismus, den sie innerhalb der Gaming-Industrie erlebt haben.

Das ist der aktuelle Stand von New World: Die Entwicklung des großen MMOs von Amazon schien bis jetzt eher holprig zu verlaufen. Nach dem Umschwung vom Full-Loot-PvP hin zum PvE wurde das Spiel verschoben und soll nun am 25. Mai 2021 erscheinen.

Aktuell befindet sich das Spiel in einer Alpha, die auch neue Updates und Inhalte bekommt. Der aktuellste Patch brachte zum Beispiel Änderungen im Crafting- und Kampfsystem. Allerdings steht die Alpha unter NDA, weswegen die Spieler darüber nicht offen berichten können.

Der neue Insider-Bericht zeichnet ein unschönes Bild von den Entwicklungsbedingungen bei Amazon Games. Inwieweit das die weitere Entwicklung von New World beeinflussen wird, ist nicht bekannt.

Das MMO gehört aber zu den Spielen, von denen wir uns 2021 viel erhoffen:

