Crucible, der vielversprechende neue Hero-Shooter von Amazon, ist tot. Die Entwickler hatten das Spiel eigentlich zurück in die Beta versetzt, um es noch zu retten. Doch anscheinend weiß beim Entwickler keiner, wie man das machen soll. Daher ist das Spiel jetzt offiziell am Ende. Was das für euch Spieler bedeutet, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist passiert? Crucible ist tot. Die Entwickler haben in einem traurigen Statement erklärt, dass es keinen Sinn mehr ergeben würde, das Spiel weiterzuentwickeln. Man habe zwar alles getan, was in der Macht der Entwickler stünde, doch man sei schließlich zum Ergebnis gekommen, dass es alles vergebliche Liebesmüh wäre.

Man sehe einfach keine Zukunft für den Hero-Shooter und schweren Herzens wurde entscheiden, das Spiel nicht mehr weiterzuentwickeln.

Man konnte in Crucible eine böse Eichhörnchen-Katze spielen …

Großer Abschied und Refund geplant

Wie geht’s jetzt weiter? In den kommenden Wochen werden die Entwickler nochmal ein finales Test-Wochenende stattfinden lassen. Da könnt ihr das Spiel nochmals über die Playlist spielen. Daneben werden benutzerdefinierte Runden möglich sein.

Am 9. November 2020 ist dann Schluss und die Entwickler deaktivieren die Server. Dann war’s das mit Crucible. Das Spiel ist dann tot und begraben.

Aber ich habe Geld dafür ausgegeben! Dann habt ihr Glück, denn die Entwickler haben einen Refund versprochen. Wie das abläuft, erfahrt ihr hier auf der offiziellen Webseite von Amazon oder auf Steam, je nachdem, wo ihr das Spiel euch geholt habt.

Warum musste Crucible sterben? Die Gründe für das Scheitern von Crucible sind vielfältig:

Hero-Shooter hatten ihren Höhepunkt im Jahre 2016 und seitdem nahm die Popularität solcher Games zunehmend ab

Crucible fühlte sich für viele Spieler nicht „richtig“ an. Vor allem das Gunplay war ein Problem, denn man hatte kaum Feedback, wenn man einen Gegner erwischte oder getroffen wurde

Die Balance der Helden war ebenfalls recht willkürlich. Es gab extrem überlegenen Figuren und welche, die kaum spielbar waren

Insgesamt machte das Spiel für viele Spieler einen arg unfertigen und zusammengeschusterten Eindruck

Dies alles führte schnell zu einem Schwund der Spieler, so dass die Entwickler schon bald nach Start zwei von drei Spielmodi deaktivieren mussten, um zumindest für den letzten Modus noch genug Spieler zu haben. Da auch dies nichts brachte, wurde das Spiel schließlich wieder in die Beta versetzt und nur an bestimmten Test-Wochenenden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Entwickler gehen zu New World

Was wird aus den Entwicklern? Die Devs von Crucible werden laut dem letzten Blog der Entwickler in Zukunft bei Amazons zweiten großen Spielprojekt unterkommen, nämlich beim MMORPG New World. Auch dieses Spiel hatte mit Problemen zu kämpfen und Beta sowie der Launch wurden im Sommer plötzlich auf Anfang 2021 verschoben.