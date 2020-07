Am 20. Mai veröffentlichte Amazon den Online-Shoote Crucible auf Steam. Doch das Spiel kam alles andere als gut an. 43 Tage später zieht das Unternehmen die Reißleine und versetzt das Onlinegame zurück in den Beta-Status.

Was ist bei Start von Crucible passiert? Schon der Launch am 20. Mai verlief Mai nicht gut. Denn in Europa startete das Spiel aufgrund von technischen Problemen erst am Morgen des 21. Mai. Anschließend gab es jede Menge Kritik, die selbst heute noch anhält. Dazu gehören eine fehlende Optimierung und schlechte Performance, Minimap und Chatoptionen fehlen. Das Matchmaking wird ebenfalls kritisiert, da es nicht so einfach ist, passende Mitspieler zu finden.

Dennoch glauben einige, dass der Free2Play-Hero-Shooter Crucible mit etwas mehr Arbeit ein richtig guter Online-Shooter werden könnte, der sich nicht hinter Größen wie Apex Legends und Fortnite zu verstecken braucht. Doch dafür ist deutlich mehr Feinschliff nötig.

Mit dem Launch-Trailer kündigte Amazon die Veröffentlichung des Shooters Curcible an.

Zurück in die Beta für Amazons Crucible

Wie reagiert Amazon nun? Die Spielerzahlen von Crucible sind, laut Steamcharts, von anfänglich 10.600 im Peak auf mittlerweile 183 in den letzten 24 Stunden gefallen ist und die Bewertung auf Steam liegt bei anhaltender Kritik auf 43%.

Nun haben sich die Entwickler dazu entschieden, Crucible zurück in die Beta zu stecken.

Heute, am 1. Juli, um 18 Uhr geht das Spiel in die Beta über. Es wird dann für neue Spieler fürs Erste nicht mehr möglich sein, es über Steam herunterzuladen und mitzuspielen. Die alten Spieler, die Crucible schon haben, können aber ganz normal weiterspielen.

Für Crucible geht es zurück ans Reißbrett. Unter anderem sollen diese Dinge verbessert und hinzugefügt werden:

Voice- und Textchat

Eine Lösung für AFK-Spieler

Bessere Tutorials

Verbesserungen am Kampfsystem

Minimap

Custom-Spiele

Performance-Optimierungen

Besseres Matchmaking

Was bedeutet die Beta? Während der neuen Beta-Phase arbeiten die Entwickler also an Verbesserungen des Online-Shooters Crucible.

Vom Team heißt es dazu:

Wir richten einen Community-Rat ein, der sich aus Beta-Teilnehmern aller Spielarten von Gelegenheits- bis hin zu Hochleistungsspielern zusammensetzt, mit denen wir besonders eng zusammenarbeiten werden. Eine der größten Veränderungen, die ihr sehen werdet, ist, dass wir jede Woche eine bestimmte Zeit einplanen, in der wir als Entwickler mit der Community spielen und um Feedback bitten werden. Colin Johanson, Franchise Lead

Crucible, Amazons Online-Shooter, muss zurück in die Beta.

Was meinen die Spieler zur Situation? Auch, wenn die Situation absurd erscheint und es ungewöhnlich ist, ein bereits veröffentlichtes Spiel wieder in die Beta zu stecken, kommt dies bei den Spielern gar nicht so schlecht an:

ottoginc erklärt auf reddit: „Das ist etwas, was ich noch nie erlebt habe. Ein Spiel, das in einen Closed-BetaStatus zurückkehrt? Das hat etwas zu bedeuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint, als gäbe es noch Hoffnung.“

BmoreBreezy schreibt: „Ein kluger Schachzug, und ich bin sicher, dass er nicht leicht zu machen war. Die Zukunft des Spiels wird dafür besser sein.“

Serpientesolida87 meint, dass dies schon früher hätte passieren sollen: „Sie zogen also endlich in Erwägung, in die Beta-Phase zu gehen. Traurig, dass sie so verdammt viel Zeit brauchte, um ihre Meinung zu ändern, aber besser spät als nie.“

TheNihilistGaming sieht es nicht ganz so positiv: „Dies könnte ein langsames Aus des Spiels bedeuten.“

Wann kehrt Crucible zurück? Es gibt momentan keinen Termin für den neuen Launch. Die Entwickler erklären nur, dass die neue Version dann auf dem Feedback der Tester basiert.

Ihr wollt mehr über den Hero-Shooter von Amazon wissen? MeinMMO-Autorin Leya Jankowski hat sich mit Crucible angeschaut und ihr könnt euch ihre Einschätzung in ihrem Artikel durchlesen.