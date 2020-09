Macher von EverQuest arbeitet jetzt für Amazon an neuem Science-Fiction-MMO

John Smedley ist der ehemalige CEO von Sony Online Entertainment und später Daybreak Games. Derzeit arbeitet er für Amazon an einem neuen, noch nicht angekündigten Spiel. Aus den neusten Stellenausschreibungen wissen wir nun, dass es sich um ein Science-Fiction-MMO, möglicherweise sogar ein MMORPG, handelt.

Was ist das für ein Spiel? Viel ist zu dem neuen Titel von Amazon Games nicht bekannt. Gesucht werden für das Studio in San Diego einige neue Mitarbeiter, darunter Game-Designer, Grafik-Designer, Cloud-Architekten und Narratives, also die Menschen, die die Geschichte des Spiels schreiben.

In der Ausschreibung zum Senior Narrative Designer findet man bisher die meisten Informationen zum Spiel:

Es soll in einer brandneuen SciFi-Welt spielen

Es wird ein Massively Multiplayer Game

Es werden Mitarbeiter gesucht, die viel Erfahrung in der Entwicklung von MMOs haben

Erfahrung rund um Storytelling in MMORPGs ist erwünscht.

Besonders der letzte Stichpunkt macht Hoffnung darauf, dass es sich bei dem Spiel um ein MMORPG handeln könnte.

Beim Senior Level-Designer ist außerdem Erfahrung mit der Unreal Engine 4 gewünscht. Es wäre möglich, dass diese oder die neue Unreal Engine 5 hier zum Tragen kommen.

Der erste Absatz der Ausschreibung für den Narrative Designer (Quelle: Amazon.com).

Wer steckt hinter dem Spiel? Der Kopf des Teams ist John Smedley (Titelbild). Er hat Erfahrung in der Entwicklung von MMOs und MMORPGs. Er war Mitgründer der Firma Verant Interactive, die später von Sony übernommen und als Sony Online Entertainment Spiele entwickelt haben.

Smedley war es, der Brad McQuiad, der 2019 überraschend verstarb, und Steve Clover in sein Team holte und mit ihnen EverQuest schuf. Bis 2015 war Smedley Teil der Firma, die sich später in Daybreak Games umbenannte. Unter ihm erschienen Spiele wie EverQuest 2, PlanetSide 2 und H1Z1.

Amazon arbeitet derzeit an 4 MMOs und wird immer spannender

Was passiert bei Amazon? Derzeit arbeitet Amazon an einigen neuen Spielen, darunter der Shooter Crucible, der jedoch nicht so erfolgreich startete.

Spannender sind jedoch die verschiedenen MMOs, die allesamt das Potential haben, richtig interessant und erfolgreich zu werden:

Zu diesen drei Spielen gesellt sich nun das Science-Fiction-MMO von John Smedley. Da die Ausschreibungen jedoch erst diese Woche erschienen und viele Stellen besetzt werden sollen, wird es mit dem Release dieses Spiels wohl noch einige Zeit dauern.