Amazon arbeitet derzeit neben New World und dem Shooter Crucible auch an einem „Herr der Ringe“-MMO. Zu diesem wurden nun neue Stellenausschreibungen veröffentlicht, die einige Details zum Spiel enthalten.

Was ist das für ein MMO? Bereits im Juli 2019 haben wir über das neue „Herr der Ringe“-MMO berichtet, das seit 2018 von der chinesischen Firma Leyou Technologies entwickelt wird. Amazon beschloss damals in die Entwicklung einzusteigen.

Das MMO soll Free2Play werden und sowohl für den PC, als auch Konsolen erscheinen. Die Geschichte soll vor den Filmen und Büchern spielen und Geschichten erzählen, die zu diesen Ereignissen hinleiten. Damit gibt es keinen Konflikt mit dem bereits vorhandenen MMORPG Herr der Ringe Online.

Entwickelt wird das Spiel zumindest von Amazon selbst in Irvine in Kalifornien. In dem gleichen Studio wird derzeit New World kreiert.

MMO wird AAA, soll sich von anderen Spielen unterscheiden

Welche neuen Details gibt es? Durch verschiedene Stellenausschreibung lässt sich ein grobes Bild von dem MMO erzeugen. Viele Grundlagen klingen dabei interessant:

Das neue MMO soll AAA-Qualität erreichen.

Das „Core Gameplay“ soll bereits reizvoll sein, noch bevor Belohnungen und Fortschritte kommen.

Die Geschichte soll durch Ingame Cinematics erzählt werden.

Das Spiel soll sich sichtbar vom Art-Style anderer „Herr der Ringe“-Spiele und den Filmen unterscheiden.

Es soll „atemberaubende Visuals“ bekommen.

Bei der Ausschreibung zum Gameplay UI Engineer gibt es Hinweise zum Einbinden in die Services von Amazon, darunter Twitch und GameLift.

Wird es sogar ein MMORPG? Bisher wurde das neue Spiel von Amazon und der chinesischen Firma Leyou Technologies, die große Anteile an dem Entwickler von Warframe hält, nur als MMO betitelt.

Jedoch hieß es in einer früheren Stellenausschreibung des UX Designers, dass das neue Spiel eine große Anzahl von ineinandergreifenden Funktionen haben soll, wie auch bei anderen MMORPGs.

Das lässt zumindest die Hoffnung darauf, dass es mehr Rollenspiel-Elemente bekommen und sogar ein vollständiges MMORPG werden könnte.

Es ist ungewiss, ob wir einen dieser Charaktere im neuen MMO antreffen werden. Die Geschichte soll vor den Ereignissen der Filme spielen.

Wann erscheint das neue „Herr der Ringe“-MMO? Bisher halten sich Leyou Technologies und Amazon sehr bedeckt, was Informationen zu ihrem MMO angeht. Die Stellenausschreibungen deuten jedoch an, dass sich das Spiel noch früh in der Entwicklung befindet. Ein Release ist noch nicht in Sicht.

Dafür dürft ihr euch bald auf das Erscheinen von New World, dem ersten MMO von Amazon, freuen. Der derzeitige Release-Termin liegt am 26. Mai 2020. Alle Informationen dazu haben wir für euch zusammengefasst.