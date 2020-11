Amazon hat sich 2019 in ein neues „Herr der Ringe“-MMO eingeklinkt. Schauen wir nun auf die Geschichte von Amazon-Games, müssen wir bereits zwei Leichen verzeichnen. Wird das denn noch was mit dem neuen MMO?

Das wissen wir über das MMO: Bereits im Juli 2019 haben wir von MeinMMO über das neue „Herr der Ringe“-MMO berichtet. Hieran arbeitete zunächst die chinesische Firma Leyou Technologies allein, bevor Amazon mit einstieg.

Wie für den chinesischen Markt typisch, soll uns hier ein Free2Play-MMO erwarten, und das nicht nur für den PC, sondern auch für die Konsolen. Story-technisch soll das Game vor den berühmten Filmen und Büchern spielen und so Konflikte mit dem bereits vorhandenen MMORPG Herr der Ringe Online vermeiden.

Entwickelt wird das neue MMO zumindest von Amazon selbst, von dem Studio, das momentan auch an New World arbeitet. Und so langsam regen sich bei uns ein paar Zweifel daran, ob das mit dem „Herr der Ringe“-MMO so schnell etwas wird. Immerhin sind Breakaway und Crucible bereits gestorben.

Bereits vergessen? Das erste tote Amazon-Game Breakaway.

Amazon Game Studios mit schwierigem Start

So steht es um das neue MMO: Schon im April 2020 fiel das Augenmerk auf Jobanzeigen, die Amazon für sein neues MMO im Herr-der-Ringe-Universum geschaltet hat.

Anhand derer wies alles darauf hin, dass das MMO ein AAA-Titel werden soll. Nun ist es jedoch so, dass die Stellenanzeigen immer noch ausgeschrieben sind und des Öfteren aktualisiert werden.

Bei der Suche nach einem Narrative Designer (via Amazon) wird beispielsweise ein Schreiberling gesucht, der sich um die Geschichte der Welt und einzelner Charaktere kümmern soll.

Die Entwicklung scheint also immer noch am Anfang zu stehen und auch einen Trailer oder Gameplay-Footage vermissen wir bislang. Sollten wir neue Informationen erhaschen, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.

Das waren Amazons zwei Tote: Vor allem im Hinblick auf andere Amazon-Games, könnte der Release des neuen MMOs jedoch länger auf sich warten lassen – oder nie geschehen.

Amazons zweiter Tod: Crucible

Amazons erstes Game hieß Breakaway und wurde als eine Mischung aus den bekannten Spielen Overwatch und Rocket League angesehen. Während sich alle prügeln, musste man versuchen, seinen Ball ins gegnerische Tor zu befördern.

Das Projekt wurde zunächst im Herbst 2017 pausiert, um es zu überarbeiten. Jedoch haben die Entwickler Breakaway letztendlich 2018 für tot erklärt.

Ansonsten ist da noch Crucible. Der Hero-Shooter wurde nach einer katastrophalen Anfangs-Phase in die Beta zurückversetzt und letztendlich haben ihn die Entwickler ebenfalls aufgegeben. Ein weiterer Schlag für Amazon in Sachen Gaming.

New World als Amazons Mittelpunkt

Dabei betonte Amazon, dass sich die Mitarbeiter von Crucible nun mit auf New World konzentrieren würden. Das ist ein weiteres MMO, an dem Amazon arbeitet. Es spielt in einem fiktiven Setting des 17. Jahrhunderts und sollte bereits im August 2020 veröffentlicht werden.

Leider hat New World so einige Probleme. Der Release wurde mehrere Male verschoben und fällt nun ins Jahr 2021. Ein genauer Termin ist noch nicht öffentlich bestätigt worden.

Da kommen Zweifel auf, wie weit das „Herr der Ringe“-MMO in der Entwicklung ist. Auch mit Blick auf die Stellenausschreibungen. Amazon scheint sich voll und ganz auf New World konzentrieren zu wollen, da wird das andere MMO sich wohl oder übel hinten anstellen müssen.

Aber es gibt noch Hoffnung für das „Herr der Ringe“-MMO, immerhin ist Amazon hier nicht alleine beteiligt. Außerdem wurde es noch nicht für tot erklärt wie Breakaway oder Crucible. Bis es jedoch veröffentlicht wird, wird wohl noch sehr viel Zeit verstreichen.