Das wunderschöne Mobile-MMORPG A3: Still Alive ist erschienen und kann auf iOS, Android und via Emulator auch am PC gezockt werden. Doch wie kommt der Mix aus PvE, PvP und Battle Royale an und lohnt sich der Download? Erfahrt es hier auf MeinMMO.

Was ist A3: Still Alive? A3: Still Alive ist ein neues Mobile-MMORPG vom südkoreanischen Publisher Netmarble. Die waren unter anderem schon für das erfolgreiche Mobile-MMORPG Lineage 2 Revolution verantwortlich.

Das Spiel bietet ein düsteres Dark-Fantasy-Setting in einer verwüsteten Welt. Ihr könnt aus 5 Klassen wählen und alleine oder mit Mitspielern typische MMORPG-Aktivitäten bestreiten, darunter Quests, Dungeons und Raids.

Der Trailer zum düsteren Mobile-MMORPG.

Allerdings gibt es noch ein dauerhaft aktives PvP, in dem euch jederzeit jeder in der offenen Welt anfallen kann. Es ist ein düstere, gefährliche Welt. Dazu kommt noch ein Battle-Royale-Modus mit 30 Spielern und ein Free-for-All-Modus namens „Dark Presence“ für 100-vs-100 Spieler.

Der Mix aus PvP und PvE wird hier also sehr ernst genommen und stellt das Feature des Spiels dar. A3: Still Alive ist seit dem 10. November 2020 verfügbar. Doch wie kommt es bei den Spielern an?

Community-Meinungen zu A3: Stil Alive

So kommt das Spiel an: Auf GooglePlay kommt A3: Still Alive einen Tag nach Release auf über 500.000 Downloads, 19.480 Reviews und ein Rating von 4,4. Im App Store hat es sogar eine Bewertung von 5, bei aber nur 11 Bewertungen.

So sieht das Gameplay aus.

Das wird gelobt: Die schöne Grafik von A3: Still Alive ist ein Highlight für viele User. Kelly C schreibt dazu:

Ich war von diesem Spiel völlig hin und weg. Die Grafik ist wunderschön, die Steuerung ist einfach, und das Spiel ist actiongeladen. Dieses Spiel war viel mehr, als ich es für ein Handyspiel erwartet hätte. Ich liebe es!

Daneben werden die rasante Action und der Umfang des Spiels gelobt, unter anderem von User Gaurav Gandhi:

Dieses Spiel ist vollgepackt mit Action. Es hat so viele Dinge wie, MMORPG plus Battle Royale, Draufsichtkamera wie Ragnarok, 6 Klassen mit jeweils 18 einzigartigen Fähigkeiten, riesige Waffen, Fähigkeiten, Haustiere mit einzigartigen Fähigkeiten, usw.

Das kommt nicht gut an: Vor allem das optionale Autoplay im PvE wird von einigen Usern kritisiert. Dass der eigene Held wie in einem „MMO-Manger“ alles von alleine macht und man nur bedingt eingreifen muss, hat für viele Spieler nichts mit Gaming zu tun. User Shane Walch schriebt dazu:

Ein weiteres Autoplay-Spiel. Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Trend stirbt. Was ist der Sinn dieser Spiele? Warum nicht einfach ein YouTube-Video davon machen, wie es sich selbst spielt, das ist genauso unterhaltsam und erfordert dasselbe Maß an Geschicklichkeit. Selbst es als „Spiel“ zu bezeichnen, ist vielleicht etwas weit hergeholt, da man es mit geschlossenen Augen spielen könnte, wenn man nur auf denselben Bereich des Bildschirms tippt.

Andere Spieler finden das Spiel an sich super, hätten gerne aber mehr Anpassungsoptionen für Charaktere, darunter ein Verzicht auf Genderlock bei den Klassen. Michael Finklea sagt dazu:

Ich liebe das Spiel von ganzem Herzen aber ich wünschte nur, es gäbe mehr Anpassungsmöglichkeiten. Zum Beispiel das Geschlecht der Klasse und den Körpertyp des Charakters zu ändern. Und auch ein paar mehr Frisuren und Augenfarben wären gut.

Teilweise wird auch schlechte Performance kritisiert, unter anderem von Joell Jansen:

Bisher ziemlich anständig, aber ich trenne die Verbindung immer wieder grundlos, und jetzt kann ich nicht einmal mehr eine Quest beenden, so dass ich feststecke. Sogar während dem Battle-Royale kommt das vor, wodurch ich nicht spielen kann.

Was ist mit dem Battle-Royale? Zum Battle Royale wiederum gab es nur vereinzelte Kritik, es wurde aber bemängelt, das es sich „nur“ um eine Art Arena handele und man dort nur durch massives Spammen von Skills gewinnen würde.

Das Battle Royale von A3.

Zusammenfassend gesagt sieht das Spiel gut aus, spielt sich angenehm und bietet massig Content. Auf der anderen Hand nervt manche Spieler das Autoplay und der Genderlock bei den Klassen. Aber zumindest im PvP ist das Autoplay deaktiviert und ihr müsst selbst Hand anlegen.

Wenn ihr A3: Still Alive ausprobieren wollt, so findet ihr es zum kostenlosen Download im App Store oder bei Google Play.

