Hardcore-PvP-Fans bekommen in wenigen Wochen mit A3: Still Alive ein neues MMORPG für iOS und Android. Sogar Battle-Royale-Fans können es sich ansehen.

Was ist A3: Still Alive? Das Mobile-MMORPG von Netmarble basiert auf einem in Asien sehr beliebten PvP-MMORPG namens A3. Auch in der Mobile-Version stehen die Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe im Vordergrund. Gespielt wird aus einer Ansicht von schräg oben, ähnlich wie in Diablo 3.

Ihr seid nirgends in der Welt sicher und könnt jederzeit angegriffen werden. Dennoch gibt es auch Quests und weitere PvE-Inhalte. Dieser Mix hat den Quasi-Vorgänger A3 in Asien so beliebt gemacht.

Das MMORPG bietet außerdem eine Story, die anhand von Kapiteln und mit Cutscenes erzählt wird.

Euren Helden erstellt ihr aus den Klassen Berserker (Männlich), Archer (Weiblich), Templar (Männlich), Wizard (Weiblich) und Assassin (Männlich). Es gibt einen Gender Lock.

Die Charakter-Erschaffung ist sehr ausführlich mit vielen Optionen, euren Helden individuell zu gestalten.

Klassisches MMORPG-Gameplay mit Solo-, sowie Koop-Kampagnen in Gebieten wie Wüsten, Wäldern und Schneelandschaften.

Ein Battle-Royale-Modus für 30 Spieler, in dem ihr auf einen Level gebracht werdet

Der Free-for-All-Modus „Dark Presence“ für 100-vs-100 Spieler, in dem ihr mit den Level und Items kämpft, die ihr euch erspielt habt.

In den PvP-Gefechten spielen Gildenkriege eine große Rolle.

Es ist möglich, einen KI-Partner zu beschwören, der euch zur Seite steht.

In diesem Video seht ihr, die Charakterauswahl, die Einführungsmission und einige Quests von A3

Ein MMORPG mit Battle Royale

Was ist das Besondere an A3: Still Alive? Das Mobile-MMORPG bietet nicht nur eine offene Welt mit Quests und jeder Menge Kämpfe, sondern zudem einen Battle-Royale-Modus für 30 Spieler.

In diesem Modus bekommt ihr vorgegebene Waffen und Skills, um für Fairness zu sorgen. Euer Level wird ebenfalls angeglichen.

Es ist möglich, besondere Waffen freizuspielen, indem ihr Punkte auf dem Schlachtfeld sammelt.

Es gibt keinen Auto-Kampf im Battle-Royale-Modus. Ihr müsst aktiv zuschlagen.

Die Karte ist für 30 Spieler ausgelegt und damit nicht allzu groß. Die Entwickler möchten, dass die Schlachten sehr schnell ablaufen und ein Match sich nicht zu sehr in die Länge zieht.

Lässt sich das MMORPG nicht auf dem PC spielen? Ihr könnt das Spiel bei Release per BlueStack-Emulator auf dem PC spielen.

Dazu ladet ihr euch BlueStacks von der offiziellen Website herunter und installiert dann A3: Still Alive, sobald es erschienen ist.

Wann startet das MMORPG? Der weltweite Release von A3: Still Alive ist für den 10. November auf Android- und iOS-Geräten geplant.

Ihr könnt euch jetzt schon auf der offiziellen Website vorregistrieren und euch einen Namen reservieren.

Dieses Video zeigt den Battle-Royale-Modus von A3: Still Alive.

Was bringt mir die Vorregistrierung? Abgesehen davon, dass ihr euch jetzt schon den Namen eures Charakters sichern könnt, nehmt ihr an einem Gewinnspiel teil. Bei diesem gibt es interessante Preise zu gewinnen:

Preis – Ein MacBook Pro Preis – Ein iPhone 11 Pro Max mit 256 GB Preis – Ein iPad 12,9 mit 256 GB Preis – Ein Samsung Galaxy Z Fold 2 mit 256 GB Preis – Ingame Items

