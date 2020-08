In den vergangenen Monaten und Jahren waren die meisten Neuerscheinungen bei den MMORPGs Spiele fürs Smartphone. Das wird nur wenige überraschen, da der Mobile-Markt riesig ist. Doch sind Mobile-MMORPGs wirklich die Zukunft des Genres? Und was müsste sich ändern, damit sie bei uns akzeptiert werden?

Wie sieht der MMORPG-Markt derzeit aus? Wenn wir auf die Neuerscheinen bei MMORPGs für PC und Konsolen seit Anfang 2019 schauen, dann ist die Release-Liste hier im Westen überraschend kurz:

Die Lücke, die durch weniger Spiele und vor allem durch selten erfolgreiche PC-MMORPGs entsteht, wird immer öfter durch neue Mobile-MMORPGs gefüllt:

Der Trend hin zum Smartphone ist wenig überraschend, wenn man sich den gesamten Gaming-Markt anschaut. Auffällig ist jedoch, dass alle diese Mobile-Titel aus Asien, meist Korea oder China, zu uns gebracht werden.

Das neue MMORPG The Ragnarök will wie God of War sein und das auf PC, Konsole und Smartphone

Der Mobile-Markt boomt, nicht nur in Asien

So sieht es beim Gaming aus: Wie die Analyse-Website Newzoo im Mai 2020 zeigte, werden etwa 48% der Einnahmen in der Gaming-Branche über Mobile-Plattformen eingefahren. Dabei handelt es sich immerhin um 77,2 Milliarden Dollar. Zudem ist der Mobile-Bereich der, der am meisten im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist (13,3%).

Zwar befinden sich die meisten Mobile-Gamer in Asien, doch direkt dahinter liegt Europa und das mit einem deutlichen Abstand zu Nord- und Südamerika, wie eine Grafik von DFC Intelligence zeigt:

Die gleiche Studie von DFC Intelligence beschreibt, dass 48% der mittlerweile 3 Milliarden Gamer weltweit auf dem PC unterwegs sind. Eine genaue Zahl über die Mobile-Gamer gibt es dort jedoch nicht, weil auch PC- und Konsolen-Spieler häufig zusätzlich ein Smartphone verwenden.

Mobile ist in allen Genres angekommen: Der Mobile-Trend ist nicht nur bei MMORPGs zu sehen, sondern auch bei anderen Genres. Activision gelang mit Call of Duty: Mobile der beste Start eines Mobile-Spiels überhaupt, Blizzard arbeitet derzeit fieberhaft an Diablo Immortal und verriet bereits, dass es nicht das letzte Mobile-Spiel der Firma wird.

Selbst ein Spiel wie League of Legends, das seit 10 Jahren nur auf dem PC zu finden war, kündigte eine Mobile-Version mit dem Namen Wild Rift für 2020 an.

Mit Wild Rift kommt LoL-Mobile, das noch 2020 erscheinen soll.

Warum ist das so? In der heutigen Zeit haben viel mehr Menschen ein Smartphone, als beispielsweise einen PC oder eine Konsole. Das liegt auch an der einfachen Zugänglichkeit und dem meist günstigeren Preis. Fast jeder kann über das kleine Gerät in das Gaming einsteigen, sei es auch nur mit kleinen Titeln wie Peggle oder Candy Crush.

Zudem gibt es Regionen wie Indien, wo fast nur mit dem Smartphone gespielt wird und wo allein über 600 Mio. US-Dollar auf dem Gerät umgesetzt werden (via Moneycontrol).

Je besser die Spiele für das Smartphone und auch die Smartphones selbst werden, desto interessanter werden die Spiele für „Core-Gamer“. Doch das gelang bei vielen der derzeitigen Mobile-MMORPGs zumindest hier im Westen nicht.

Mobile-MMORPGs und ihre Probleme

Warum kann eigentlich kein Mobile-MMORPG überzeugen? Zwar sprießen viele Mobile-MMORPGs wie Pilze aus dem Boden, doch kaum ein Titel kann Spieler von PC-MMORPGs überzeugen.

Immer wieder berichten wir auf MeinMMO über neue Titel, doch schon bei dem Wort „Mobile-MMORPG“ schalten viele auf Durchzug. Und ich kann es verstehen.

Meistens sind die Spiele schön gemacht, sehen optisch gut aus und tragen einen großen Namen bei sich. Doch sie alle kämpfen mit ähnlichen Problemen:

Viele Titel setzen auf Auto-Run und Auto-Play. Man muss meist gar nicht selbst spielen, um Fortschritte zu sammeln.

Mobile-MMORPGs sind meist nicht so komplex wie ihre großen Brüder.

Fehlende Spieltiefe wird oft mit aufwendigem Grind überdeckt.

Viele der Titel setzen offen auf Pay2Win, indem man sich Ausrüstung, Fortschritte oder Ingame-Währung für Echtgeld kaufen kann.

Ich selbst habe dutzende dieser Spiele ausprobiert und immer nach einem Titel gesucht, der mich langfristig bindet. Zurückgekommen bin ich meist zu RuneScape, was aber auch daran liegt, dass es praktisch das PC-MMORPG für unterwegs ist.

Zu RuneScape kehre ich immer wieder zurück, vor allem aber, weil es kaum Alternativen auf dem Smartphone gibt.

Sind PC-MMORPGs schon tot?

Wie steht es um PC-MMORPGs? In den letzten Jahren erschienen zwar immer mehr Mobile-MMORPGs, doch auch auf dem PC tut sich noch etwas. So befinden sich einige aussichtsreiche MMORPGs in Entwicklung, darunter innovative Titel wie:

Ashes of Creation, das mit dem Node-System ein Alleinstellungsmerkmal hat.

Camelot Unchained, das an Oldschool PvP-MMORPGs anknüpfen möchte.

Crimson Desert, das Wert auf Story in Form einer Kampagne mit mehreren Helden legt.

Das Problem bei all diesen Spielen ist jedoch, dass sie sehr aufwendig sind und entsprechend lange Entwicklungszeiten haben. Für keinen der Titel gibt es ein echtes Release-Datum und schon jetzt scheint eine Veröffentlichung 2021 unwahrscheinlich.

In Ashes of Creation sollen kleine Zeltlager in große Metropolen verwandelt werden können.

Sind Mobile-MMORPGs nun die Zukunft?

Wird es bald nur noch Mobile-MMORPGs geben? Obwohl sich der Trend zwar immer mehr Richtung Mobile bewegt, glaube ich nicht daran, dass Spiele, die nur für das Smartphone entwickelt werden, die Zukunft sind.

Vielmehr könnte ich mir vorstellen, dass sich Crossplay zwischen allen Plattformen, egal ob PC, Konsole oder Smartphone, durchsetzen wird.

Das versucht derzeit auch NCSoft mit ihrer Plattform „Purple“. Sie liefern quasi den Emulator für das Mobile-Spiel direkt mit, sodass ihr es am PC spielen könnt. Allerdings ist für mich persönlich der Weg falsch herum gewählt. Ich hätte es lieber, wenn ein Spiel für den PC optimiert und dann für andere Plattformen angepasst wird.

Lineage 2M kann dank Emulator auch am PC gespielt werden. Doch den Ansprüchen an ein PC-MMORPG wird es trotzdem nicht gerecht.

Das perfekte Mobile-MMORPG? Doch was wäre eigentlich mit einem guten Mobile-MMORPG, das von einem westlichen Entwickler kommt? Das auf problematische Dinge wie Autoplay und Pay2Win verzichtet und stattdessen mit Gameplay überzeugt?

Bisher scheint kein solcher Titel in Entwicklung zu sein, auch wenn vereinzelte Spiele wie Albion Online auf Android-Geräten gespielt werden können.

Eine Neuerung, die Mobile-MMORPGs zudem interessanter machen könnte, wäre das Nutzen von Funktionen wie bei Pokémon GO, also das Laufen in der echten Welt, um damit zu erkunden und zu kämpfen. Ein Schritt in diese Richtung geht ArcheAge Walk. Doch auch hier handelt es sich um einen koreanischen Titel.