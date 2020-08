Am 13. August erschien das Mobile-MMO EVE Echoes für iOS und Android. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat sich das Spiel genauer angesehen und wurde positiv überrascht.

EVE Online und ich haben keine großartige Vorgeschichte. 2014 habe ich das MMO ausprobiert, doch schon nach wenigen Stunden habe ich es frustriert zur Seite gelegt. Obwohl ich das Weltraum-Setting klasse fand, hat mich der Einstieg schlicht überfordert und ich bin mit dem Spiel nicht warm geworden.

Doch mit dem Release von EVE Echoes wollte ich dem Franchise nochmal eine Chance geben und das gleich aus mehreren Gründen:

Mich reizte es schon länger, es nochmal mit EVE zu versuchen.

In EVE Echoes starten alle neu, was zu einer ganz anderen Dynamik führt.

Ich warte schon lange auf ein MMO, dass mir auf dem Smartphone richtig Spaß macht.

In den letzten Jahren habe ich viele Spiele auf meinem Smartphone ausprobiert, darunter viele Mobile-MMORPGs, von denen einige auch in der Liste der besten Mobile-Spiele hier auf MeinMMO gelandet sind. Doch nichts fesselte mich langfristig.

EVE Echoes jedoch macht mir nach den ersten Spielstunden richtig Spaß. Wie das Spiel aufgebaut ist und was mir so daran gefällt, möchte ich euch in diesem Anspielbericht verraten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die hier gezeigten Screenshots wurden mit einem Aquaris X und Android 8.1 aufgenommen. Grafisch sieht das Spiel auf neueren Geräten und höheren Auflösungen deutlich besser aus.

Ein seichter Einstieg in EVE Echoes

Was ist das für ein Spiel? EVE Echoes ist ein Weltraum-MMO und befindet sich aus technischen und erzählerischen Gründen in einem eigenen EVE-Universum, setzt aber bei den Inhalten auf viel Vertrautes. Wer EVE Online gespielt hat, soll sich sofort heimisch fühlen, wer aber, wie ich, komplett neu einsteigt, wird sehr gut abgeholt.

Das Spiel bietet haufenweise Tutorials und Erklärungen mit deutschem Text und englischer Sprachausgabe. Das macht Echoes deutlich besser als sein großer Bruder, zumindest im Jahr 2014, als ich das MMO ausprobierte. Inzwischen mag sich das geändert haben, immerhin wurde das Spiel 2016 offiziell Free2Play und erhielt seitdem einige Hilfen für Neueinsteiger.

Die Charakter-Erstellung: Los geht es in dem Spiel damit, dass ihr euch einer von 4 Fraktionen anschließt:

Amarr

Gallente

Caldari

Minmatar

Jede Fraktion bietet euch 3 Blutlinien und jeweils 8 Charaktere, deren Klone ihr spielt. Klonen ist EVEs Antwort darauf, dass wir nach einem Tod im Spiel wiedererweckt werden.

Die 3 Blut-Linien und 8 Charaktere, aus denen ihr bei EVE Echoes wählen könnt.

Der erste Kampf: Nachdem ihr euren Charakter erstellt habt, werdet ihr sogleich in ein Raumschiff gesteckt und in den ersten Kampf verwickelt. Die Kämpfe sind wiederum recht einfach gehalten:

Ihr visiert euer Ziel an

Ihr drückt den „Schuss-Knopf“

Ihr könnt euren Schild reparieren, um das Feuer der Feinde auszuhalten. Allerdings kosten die Reparatur und das Schießen beides Energie. Nur vorübergehend könnt ihr beides gleichzeitig verwenden.

Die ersten Kämpfe bestehen noch aus wenig Strategie. Eure Feinde legt ihr meist mit wenigen Schüssen um, ohne das euer Schiff bedroht wird. Das ändert sich jedoch, je länger ihr in EVE Echoes unterwegs seid und je stärker euer Schiff wird.

So sieht es aus, wenn ihr in EVE Echoes in Kämpfe verwickelt seid. Rechts unten habt ihr die verschiedenen Waffen und Ausrüstungen eures Schiffs zur Auswahl, in der Mitte seht ihr euren Schild (links) und das Energie-Level (rechts).

Die erste Schlacht verliert ihr am Ende gezwungenermaßen, weswegen ihr nach dem ersten Tutorial neu geklont werdet. Mit eurem eigenen kleinen und mit wenigem technischem Schnickschnack ausgestattetem Raumschiff könnt ihr dann von einer Raumstation aus das Universum erkunden.

Viel Auto-Play, aber auch viel Spaß

Wie funktioniert die Navigation des Schiffes? Sowohl bei den Kämpfen, als auch beim Fliegen zu neuen Orten oder Missionszielen steuert sich das Raumschiff automatisch. Auch die Schüsse und Reparaturen werden automatisch vorgenommen, sofern sie einmal aktiviert wurden und genug Energie vorhanden ist.

Ihr schlüpft mehr in die Rolle eines Raumschiffskapitäns, der einmal den Befehl gibt, der danach von der Crew stetig ausgeführt wird.

Was macht so Spaß daran? In EVE Echoes dreht sich zu Beginn alles darum, Geld zu verdienen, sein Raumschiff zu verbessern und neue Missionen und Kämpfe zu meistern.

Ich startete mit einem Velator als erstem Schiff. In der Übersicht sieht man die Werte des Schiffes und kann die ausgerüsteten Erweiterungen anpassen.

Je größer und besser das Schiff wird, desto mehr Optionen hat man, um Geld zu verdienen:

Man kann sein Schiff mit Werkzeug ausstatten, was wiederum beim Bergbau hilft. Darüber lassen sich Materialien für Missionen und zum Verkauf verdienen.

Man kann aber auch bessere Waffensysteme mitnehmen und dadurch in Missionen gegen stärkere Gegner kämpfen. Gegner lassen außerdem Beute fallen, die wiederum verkauft werden kann.

Zudem entwickelt sich euer Charakter durch Schlachten und erledigte Missionen weiter, indem er neue Skills lernt. Die Missionen sind abwechslungsreich. Ihr müsst kämpfen, transportieren, sammeln oder erkunden.

Dabei bietet das Spiel eine riesige Welt, die je nach Smartphone auch richtig gut aussieht.

Das Spielen in einer Gruppe: EVE Echoes lässt sich erstmal gut allein erleben, doch auch für Gruppen ist gesorgt. So gibt es Corporations, denen ihr euch anschließen könnt und für eine Mission sogar müsst. Schon jetzt gibt es viele deutsche Gilden, die auch zwanglose Spieler suchen.

Zudem könnt ihr eine Flotte aus bis zu 10 Spielern bilden. Diese wird von einem Spieler kommandiert. Gemeinsam könnt ihr so zu ausgewählten Orten reisen, zusammen Schlachten schlagen und Missionen meistern.

Wie sieht das Endgame aus? Wie beim großen Bruder auch soll es im Endgame von EVE Echoes vor allem viele Freiheiten geben. Ihr sollt Missionen erledigen, farmen gehen, die Welt erkunden oder PvP mit und gegen andere Spieler erleben können.

Da ich jedoch noch lange nicht im Endgame angekommen bin, kann ich keine Aussage zur Langzeitmotivation und den Aufgaben dort treffen.

Hoher Akku-Verbrauch und der Ingame-Shop

Wie steht es um den Akku-Verbrauch? EVE Echoes hat in meinem Test recht viel Akku verbraucht, zumindest verglichen mit MMORPGs wie RuneScape oder Spielen wie Teamfight Tactics und Pokémon GO, die ich sonst auf dem Smartphone habe.

Nach rund 2 Stunden Spielzeit war der Akku von 100% auf unter 15%. Für wirklich lange Spielsessions braucht man also eine Power-Bank oder einen Stromanschluss.

Wie finanziert sich das MMO? EVE Echoes ist Free2Play, setzt jedoch auf ein Abo, wenn ihr wirklich alles erleben wollt, ähnlich wie es bei EVE Online der Fall ist.

EVE Echoes bietet euch verschiedene Login Rewards. Als Abonnent erhaltet ihr zudem Bonus-Gegenstände.

Für das Mobile-Abo zahlt ihr 4,99 Euro im Monat, um Zugriff auf alle Schiffe und alle Skills des Piloten zu bekommen. Zudem gibt es Bonus-Fortschritte in Form von speziellen Login-Belohnungen, wenn ihr 14,99 Euro im Monat zahlt. Zudem gibt es einen Shop, der jedoch nur kosmetische Skins erhält.

Bisher habe ich nach rund 8 Stunden Spielzeit aber noch keine Bezahlschranke erreicht.

Ein MMO, dass endlich länger auf meinem Smartphone bleibt