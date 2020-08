EVE Echoes ist eine Mobile-Version des MMORPGs EVE Online, das von NetEase und CCP Games entwickelt wurde. Zwar spielt das Mobile-MMO in einer eigenen Version des EVE-Universums, doch trotzdem soll es all die Besonderheiten und Freiheiten mit sich bringen, die ihr auch beim großen Bruder auf dem PC finden könnt. EVE Echoes bietet euch verschiedene Schiffe, unterschiedlicheste Missionen, eine von Spielern kontrollierte Wirtschaft und riesige Schlachten im Weltraum. Der Release des Spiels fand am 13. August 2020 auf iOS und Android statt.