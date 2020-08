CCP Games hat das Mobile-MMORPG EVE Echoes gestartet. Damit könnt ihr eine laut den Entwicklern authentische EVE-Erfahrung auf mobilen Geräten erleben – und seid von Anfang an bei einem neuen EVE mit dabei.

Was ist EVE Echoes? Beim Mobile Game EVE Echoes handelt es sich nicht um eine 1:1-Umsetzung von EVE Online, auch wenn die meisten Mechaniken und das generelle Gameplay sehr ähnlich sind.

Mit eurem Raumschiff erkundet ihr eine Galaxis mit mehr als 8.000 Sonnensystemen und versucht, euren Weg zu gehen. Sei es als Pirat, Unternehmer oder Händler.

EVE Echoes besitzt noch nicht alle Features des großen Bruders. Beispielsweise ist es noch nicht möglich, Großkampfschiffe zu fliegen und ihr könnt noch keine Vorherrschaft über Sektoren des Weltalls erlangen. Doch die Entwickler versichern, dass dies alles noch kommt.

EVE Online gilt als Phänomen, als eine Art Onlinewelt, in der die Fans ein zweites Leben leben können. Allerdings ist es schwer geworden, in EVE Online einzusteigen, weil das MMORPG schon seit 2003 läuft.

Mit EVE Echoes bekommt ihr nun also die Möglichkeit, von Anfang an bei einem „neuen“ EVE mit dabei zu sein und vielleicht den Beginn eines neuen Phänomens zu erleben.

Ein neuer Start in EVE

Warum ist es wichtig, von Anfang an mit dabei zu sein? In EVE Online könnt ihr euch viel aufbauen. Es ist möglich, riesige Unternehmen zu verwalten, welche maßgeblich an der Wirtschaft des Spiels beteiligt sind.

Spieler teilen sich mit Allianzen den Weltraum auf und es kommt immer wieder zu Konflikten und Kriegen sowie riesigen Raumschlachten, welche das Machtgefüge ändern können.

Da es für Neueinsteiger in EVE Online nur sehr schwer möglich ist, ganz oben mitzumischen, stellt EVE Echoes jetzt eine sehr gute Möglichkeit dar, mal von Anfang an dabei zu sein und zu sehen, ob man sich selbst auch etwas aufbauen und oben mitspielen kann.

Wie spielt ihr mit? EVE Echoes steht euch seit dem 13. August als Free2Play-Spiel über den Google Play Store und den App Store von Apple zum Download zur Verfügung.

Ihr ladet euch das Spiel also einfach herunter. Anschließend erstellt ihr einen Account und schon legt ihr los.

EVE Echoes bietet eine komplexe Spielerfahrung.

Was ist beim Start zu beachten? Ihr habt die Wahl, ob ihr einen Alpha- oder einen Omega-Klon als Charakter erstellt. Einen Alpha-Klon spielt ihr kostenlos. Allerdings besitzt dieser einige Einschränkungen.

Als Omega-Klon müsst ihr eine monatliche Gebühr bezahlen. Diese liegt laut der Facebook-Seite des Spiels zwischen 4,99 Dollar und 14,99 Dollar. Je nachdem, welche ihr wählt, hebt ihr die mehrere Einschränkungen auf.

Basic Omega-Klon für 4,99 Dollar – Ihr bekommt freien Zugang zum Markt und könnt alle Skills lernen. Außerdem ist es möglich, frei mit anderen Spielern zu handeln. Zusätzlich bekommt ihr weitere 5 Skillpoints pro Minute.

– Ihr bekommt freien Zugang zum Markt und könnt alle Skills lernen. Außerdem ist es möglich, frei mit anderen Spielern zu handeln. Zusätzlich bekommt ihr weitere 5 Skillpoints pro Minute. Standard Omega-Klon für 12,99 Dollar – Ihr bekommt 25 zusätzliche Skillpoints pro Minute.

– Ihr bekommt 25 zusätzliche Skillpoints pro Minute. Monatliches Kombo-Pack für 14,99 Dollar – Eine Mischung aus Basic und Standard. Ihr bekommt die 5 zusätzlichen Skillpoints und die 25 noch extra.

Wie kommt das Spiel nach dem Start an? Die Bewertungen im Google Play Store liegen bei 4,2 von 5 Sternen. Im App Store von Apple vergaben die Spieler 4,6 von 5 Punkte.

Gelobt wird, dass EVE Echoes sich wirklich wie EVE anfühlt und spielt – selbst, wenn noch ein paar Features fehlen. Es gibt schon genug Mitspieler und die Möglichkeiten, was man im Spiel tun kann, sind vielfältig.

Zum Start gab es ein paar Probleme. So war der Download bereits am 11. August live, die Server gingen aber erst am 13. August online. Darüber hinaus ist EVE Echoes eben genau wie EVE Online ein sehr komplexes Spiel, in das man viel Zeit und Arbeit investieren muss. Das gefällt nicht jedem Mobile Gamer.

Seid ihr auch schon bei EVE Echoes mit dabei? Wie gefällt es euch?

