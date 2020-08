Blizzard sagt: Diablo Immortal war eine gute Idee und ist erst der Anfang

Auch, wenn es anfänglich viel Kritik an Diablo Immortal gab, will Activision Blizzard an der Strategie festhalten, mehr Mobile Games zu veröffentlichen. Wir sehen gerade erst den Anfang.

Wie sieht die Strategie von Activision Blizzard aus? Diablo Immortal hat bei der Ankündigung auf der BlizzCon 2018 einiges an Kritik einfahren müssen. Doch der Release von Call of Duty Mobile hat gezeigt, dass Mobile-Ableger bekannter Marken sehr gut bei den Spielern ankommen können und daher eine gute Idee sind.

Daher will das Unternehmen weiter an der Strategie festhalten und in Zukunft mehr Mobile Games zu bekannten Marken veröffentlichen.

CoD Mobile zeigt, dass Mobile-Ableger bekannter Marken funktionieren können.

Activision Blizzard will mehr Mobile Games veröffentlichen

Was genau meinte Activision Blizzard? In einer Telefonkonferenz mit Investoren erklärte CFO Dennis Durkin, dass wir noch viel mehr solcher Spieler sehen werden.

CoD Mobile ist richtig gut gestartet aber wir kratzen erst an der Oberfläche dessen, was wir mit der Marke auf Mobilgeräte tun können. Dennis Durkin, CFO von Activision Blizzard

Laut ihm ist die treibende Kraft dahinter die Community. Die Spieler würden die Titel des Unternehmens auf mehr Plattformen haben wollen.

Das trifft auch auf viele andere Marken von uns zu. Wir erkennen, dass unsere Spieler mehr Möglichkeiten haben wollen, mit ihrer Lieblingsmarke zu interagieren, sei es auf mobilen oder anderen Plattformen und ihnen authentische und tiefgründige Spielerfahrungen auf neuen Plattformen anzubieten, kann zu einem höheren Engagement führen. Dennis Durkin, CFO von Activision Blizzard

Das umstrittene Diablo Immortal ist ein Mobile-Game von Blizzard.

Wie genau hängt dies mit Diablo zusammen? Als Diablo Immortal auf der BlizzCon 2018 angekündigt wurde, hagelte es Kritik und es sah so aus, als würden die Spieler Mobile Games zu bekannten Marken ablehnen. Doch das ist laut Activision Blizzard nicht der Fall. Daher sieht das Unternehmen Diablo Immortal im Grunde als gute Idee und den Anfang dessen an, was in Zukunft mit den Marken im Mobile-Sektor passieren kann.

Es geht nicht nur um Diablo, es geht um alle unsere Marken. Unsere Teams sehen Möglichkeiten, um die Reichweite und das Engagement sowie das, was die Spieler investieren, größer als jemals zuvor auszubauen – über unsere Marken hinweg. Dennis Durkin, CFO von Activision Blizzard

Blizzard glaubt, dass die Strategie aufgeht und nimmt hier wieder CoD als Beispiel:

Die frühen Erfolge von Call of Duty: Mobile stellen die Beweise dafür dar, wie die Marken-Strategie wirklich funktioniert. Und das gilt sicherlich auch für viele andere Marken, die wir haben. Dennis Durkin, CFO von Activision Blizzard

Was wir aktuell mit CoD Mobile und Diablo Immortal erleben, ist also nur der Anfang der Mobile-Strategie von Activision Blizzard.

Möchtet ihr wissen, welche Mobile Games sich 2020 richtig lohnen? In der MeinMMO-Liste „Die 8 besten Mobile-MMORPGs 2020 für iOS und Android“ findet ihr die Antwort.