Starfield: 5 Tipps, die ich aus meinen ersten 120 Stunden gelernt habe

Schiff in Starfield macht sich eigenständig, kämpft ohne Spieler gegen NPCs, greift Verbündete an

Starfield: So kommt ihr schnell und einfach an starke Waffen, aber ihr schummelt ein kleines bisschen

Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich aufgrund eines fehlendes Skills gar nicht so viele Crew-Mitglieder mitnehmen kann, wie in meinem Schiff Platz hätten. Dazu lagen in meinem Frachtraum nur ungenutzte Ressourcen sowie unnötiger Müll.

Das ist ärgerlich, weil das Gunplay in Starfield wirklich Spaß machen kann. Kauft euch also ruhig verschiedene Waffen, testet sie aus und scheut euch nicht davor, Credits auszugeben, um genügend Munition für ein cooles Gewehr zu haben.

Manche wollte ich vom Geiz getrieben nicht kaufen, andere habe ich verkauft, weil mir die Munition zu teuer war. Ich bin also die ganze Zeit mit Billig-Knarren rumgelaufen, die ich bei toten Feinden gefunden habe und nutzte ebenso die Munition, die sie in ihren Taschen hatten.

Wir haben uns beispielsweise in der Redaktion, aber auch im privaten Freundeskreis, über die besten Waffen in Starfield unterhalten und ich musste feststellen, dass ich viele der hochgelobten Schießeisen gar nicht besitze.

Doch nicht jede Entscheidung, die man beim Spielen eines so mächtigen Spieles wie Starfield trifft, ist eine gute Entscheidung. Deshalb fasse ich euch hier 5 Lektionen zusammen, die ich mit der Zeit in Starfield gelernt habe.

MeinMMO-Autor Dariusz Müller hat nach über 120 in Starfield überlegt, was er hätte besser machen können und euch dazu 5 passende Tipps aufgeschrieben.

Insert

You are going to send email to