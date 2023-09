Starfield: So kommt ihr schnell an richtig starke Waffen, aber ihr schummelt ein wenig

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Starfield: Die nützlichsten Console Commands in der Übersicht – So aktiviert ihr Cheats

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wenn ihr übrigens keinen Spaß am Öffnen der Kisten habt, dann könnt ihr den ganzen Außenposten einfach löschen, nachdem ihr das Spiel neu geladen habt. Dadurch landen alle Inhalte in den Kisten automatisch im Lagerraum eures Schiffes. Ist der voll, kommen sie sogar zu euch ins Inventar.

In Starfield könnt ihr eine große Bandbreite von verschiedenen Schusswaffen nutzen, die euch einen großen Vorteil verschaffen. Wir verraten euch einen kleinen Glitch, mit dem ihr schnell an richtig starke Waffen kommen könnt, sogar ohne euch dafür in Gefahr zu begeben.

Insert

You are going to send email to