5 essentielle Mods, die jeder Starfield-Spieler nutzen sollte

In Starfield könnt ihr dutzende Mods nutzen, um es so nach euren Wünschen anzupassen oder sogar um Inhalte zu erweitern. Wir zeigen euch hier jedoch 5 Mods, die keine große Änderung bringen, aber das Spiel insgesamt viel besser machen.

Welche Mods sind das? Allein in dieser Woche wurden über 1.000 Mods zu Startfield veröffentlicht. Die hier genannten konzentrieren sich jedoch primär darauf, dass das Spielgefühl besser wird. Es werden keine großen Anpassungen vorgenommen oder Spielinhalte übersprungen, sondern eher kleine Wohlfüllelemente ergänzt:

Instant Scan – Alle Flora und Fauna wird sofort beim ersten Scan gefunden.

StarUI Inventory – Macht das Inventar übersichtlicher und lässt euch nach verschiedenen Aspekten wie Gewicht oder Seltenheit sortieren.

Craftable Ammo and Utilities – Diese Mod macht Munition, Digipicks und Medpacks craftbar.

Simple Faster Walk – Erhöht die Laufgeschwindigkeit von NPCs, denen ihr folgen oder die euch folgen sollen.

Starfield FOV – Erweitert das Sichtfeld im Spiel.

Funktionieren die Mods auf allen Plattformen? Grundsätzlich funktionieren die Mods nur auf dem PC. Eine offizielle Mod-Unterstützung für die Xbox soll erst nächstes Jahr kommen. Etwas anders ist das bei den Cheats, die ihr vom PC auf die Konsole übertragen könnt.

Wie installiert ihr die Mods? Wie genau die Installation abläuft, wird euch auf der jeweiligen Seite der Mod erklärt. Wir stellen sie euch im Folgenden nochmal etwas genauer vor.

Instant Scan

Was kann die Mod? Diejenigen von euch, die das Universum von Starfield vollständig kartografieren wollen, müssen eine Menge Scans durchführen, da das Spiel mehr als tausend Planeten und Monde hat. Diese Aufgabe wird dadurch erschwert, dass Flora und Fauna in der Regel mehrfach gescannt werden müssen, um einen Planeten oder Mond vollständig zu erfassen.

Dank der Mod Instant Scan von JustAnOrdinaryGuy genügt es, wenn ihr einen Scan durchführt, um so alles zu entdecken.

StarUI Inventory

Was kann die Mod? Das Inventar in Starfield gilt als eher kompliziert und unübersichtlich. Die Mod StarUI Inventory von m8r98a4f2 verändert euer Inventar, sodass es in einer klaren Liste dargestellt wird.

Dort könnt ihr die Gegenstände auch nach Typ, Gewicht oder Wert sortieren. So lassen sich etwa Heiltränke oder andere wichtige Items viel schneller finden. Auch bei den Waffen gibt es Anpassungen, etwa die Möglichkeit, nach vorhandener Munition oder dem Burst-Schaden zu sortieren.

Außerdem könnt ihr durch das Drücken der SHIFT-Taste direkt ganze Stapel von Items kaufen oder verkaufen sowie einige optionale Anpassungen vornehmen.

Craftable Ammo and Utilities

Was kann die Mod? Das Crafting ist nicht unbedingt die Stärke von Starfield, auch weil es offensichtliche Dinge gibt, die sich nicht herstellen lassen. Hier kann die Mod Craftable Ammo and Ultilities von pitufocabeza helfen.

Diese Mod ermöglicht es, Munition, Digipicks und Medpacks herzustellen, was euch auch die nervige Suche nach diesen Inhalten in den Truhen abnimmt.

Simple Faster Walk

Was kann die Mod? In fast jedem Spiel nerven NPCs, die sich zu langsam fortbewegen. Egal, ob ihr ihnen oder sie euch folgen sollen, in der Regel bewegen sich die computergesteuerten Kreaturen immer langsamer als ihr selbst.

Hier schafft die Mod Simple Faster Walk von somberX abhilfe. Sie sorgt dafür, dass die Bewegungsgeschwindigkeit von NPCs um 30 % oder sogar um 50 % erhöht wird.

Starfield FOV

Was kann die Mod? Das Sichtfeld (Field of View) lässt sich in den meisten modernen Spielen nach eigenen Wünschen anpassen. In Starfield ist das nicht möglich.

Darum hat der Nutzer hellstorm102 die Mod Starfield FOV entwickelt. Sie funktioniert sowohl in First- als auch in Third-Person-Ansicht.

Welche Mods nutzt ihr gerne noch in Starfield? Oder verzichtet ihr komplett darauf?