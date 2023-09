In Starfield gibt es einen hilfreichen Skill, der das Knacken von Schlössern erheblich vereinfacht

Das Knacken von Schlössern gehört zu Starfield dazu, wenn ihr versteckten Loot und interessante Orte entdecken wollt. Ein hilfreicher Skill vereinfacht das System erheblich.

In Starfield kann es von Vorteil sein, Schlösser zu öffnen, um Zugang zu Loot in Safes und Kisten zu erhalten oder um in Bereiche hinter verschlossenen Türen zu gelangen. Darüber hinaus kann die Fähigkeit, Schlösser und Computer zu hacken, gelegentlich auch bei Quests nützlich sein.

Das Ganze findet in Form eines Minispiels statt, das für den einen oder anderen Spieler eine Herausforderung darstellen kann – besonders auf den höheren Stufen der Schlösser.

Ein Glück, dass es dafür einen sehr hilfreichen Skill gibt, der das Knacken von Schlössern vereinfacht.

Achtet auf die blauen Ringe

Was ist das für ein Skill? Auf X, ehemals Twitter, hat die Nutzerin „Miss Atomic“ am 10. September darauf aufmerksam gemacht, dass euch die Ringe beim Schlossknacken einen sehr wichtigen Hinweis geben. So leuchten die Ringe des Schlosses blau, zu denen der ausgewählte Schlüssel passt.

Um diese Hilfe beim Knacken von Schlössern freizuschalten, müsst ihr allerdings den Skill „Sicherheit“ in Starfield bis Rang 2 leveln. Mit dem Skill bekommt ihr nicht nur die blauen Ringe angezeigt – ihr könnt zudem je nach Rang schwierigere Schlösser knacken.

Das zeigen euch die Ringe:

leuchtet ein Ring blau, wenn ihr einen Schlüssel anklickt, passt der Schlüssel nur in den Ring

leuchten mehrere Ringe blau, passt der ausgewählte Schlüssel zu mehreren Ringen

leuchtet keiner der Ringe blau, passt der ausgewählte Schlüssel zu keinem Ring und kann somit ignoriert werden.

zum blauen Ring passt der ausgewählte Dietrich Mit dem Skill „Sicherheit“ levelt ihr eure Fähigkeit zum Schlösser knacken

Wie kann ich den Skill leveln? Um den Skill „Sicherheit“ auf Rang 2 zu bringen, benötigt ihr 2 Skill-Punkte. Ihr erhaltet mit jedem Level in Starfield einen Skill-Punkt. Schaltet ihr den 1. Rang des Skills frei, müsst ihr zunächst 5 Schlösser knacken, um den 2. Rang freischalten zu können.

Mit dem 4. Rang des Skills können sogar Schlüssel, die in keinen Ring passen und somit unnötig sind, eliminiert werden.

