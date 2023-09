Starfield: Digidietriche verwenden und Schlösser knacken

Rollenspiele wie Starfield verstecken gerne Loot, interessante Geheimnisse und Quest-Items hinter verschlossenen Türen und in Truhen. Wir von MeinMMO zeigen euch deshalb, wie ihr in Starfield einen Digidietrich verwendet und Schlösser knacken könnt.

In Starfield könnt ihr an allen Ecken und Enden digitale Dietriche, sogenannte Digidietriche finden und mit ihnen die Schlösser von versperrten Türen sowie Kisten mit Loot knacken. Die einzelnen Schlösser unterscheiden sich dabei jedoch in ihrem Schwierigkeitsgrad und benötigen je nach Stufe ein höheres Level in einem bestimmten Skill.

Wie ihr einen Digidietrich in Starfield verwendet und was ihr benötigt, um bestimmte Schlösser zu knacken, fassen wir euch hier zusammen.

Digidietrich verwenden

So verwendet ihr Digidietriche: Um Digidietriche in Starfield zu verwenden, müsst ihr lediglich mindestens einen im Inventar haben. Dann tretet ihr an eine verschlossene Tür, Truhe oder einen Safe heran und erhaltet die Option, einen Digidietrich zu verwenden und ein Minispiel zum Öffnen des Schlosses zu starten. Drückt dafür einfach den angezeigten Knopf.

Wenn ihr vor einem Schloss steht und euren Digidietrich nicht verwenden könnt, dann benötigt ihr einen höheren Skill. Im Fähigkeitenbaum findet ihr im Reiter „Technologie“ den Skill „Sicherheit“. Lernt ihr diesen Skill, könnt ihr euren Digidietrich auch bei Schlössern mit einer höheren Stufe verwenden.

Insgesamt gibt es 4 Schwierigkeitsstufen bei Schlössern, die mit einem entsprechenden Rang geknackt werden können:

Einsteiger – Schlösser mit der Stufe „Einsteiger“ könnt ihr von Anfang an versuchen zu knacken. Es wird kein zusätzlicher Skill benötigt.

Lehrling – Um euren Digidietrich bei Schlössern der Stufe „Lehrling“ zu verwenden, müsst ihr den „Sicherheit“-Skill freischalten. Rang 1 ist hierbei ausreichend.

Experte – Ein Schloss der Stufe „Experte“ setzt zur Verwendung des Digidietrichs voraus, dass ihr mindestens Stufe 2 im „Sicherheit“-Skill seid.

Meister – Bei Schlössern der „Meister“-Stufe könnt ihr euren Digidietrich erst verwenden, wenn ihr mindestens Stufe 3 im „Sicherheit“-Skill freigeschaltet habt.

Schlösser knacken

So knacht ihr Schlösser: Um ein Schloss in Starfield zu öffnen, müsst ihr das Rätsel des Minispiels lösen. Dort seht ihr einen Kreis – das Schloss – mit einigen Lücken in der Umrandung. Dazu erhaltet ihr auf der rechten Seite eine Auswahl verschiedener Schlüssel, die unterschiedlich angeordnete Blöcke besitzen.

Mit den Blöcken der angezeigten Schlüssel müsst ihr dann die Lücken des kreisrunden Schlosses füllen. Dazu könnt ihr die Schlüssel drehen sowie zwischen den verschiedenen Schlüsseln hin und her wechseln. Es wird allerdings nicht jeder Schlüssel zum Öffnen eines Schlosses benötigt.

Bonus Tipp: Wenn ihr unsicher seid, welche Schlüssel für euch Schloss die Richtigen sind, kann es gelegentlich Helfen, die Lücken zu zählen. Habt ihr beispielsweise 5 Lücken und einen Schlüssel mit 3 Blöcken, einen mit 4 und einen mit 2 Blöcken, wisst ihr, dass ihr nur den 3er- und 2er-Schlüssen benötigt und der 4er-Schlüssel unbrauchbar ist.

Digidietrich finden

So findet ihr Digidietriche: Digidietriche findet ihr im Universum von Starfield an diversen Orten und in den Inventaren verstorbener Gegner. Das Aussehen eines Digidietrichs erinnert stark an ein Fernrohr. Haltet einfach die Augen offen und steckt den Dietrich ein, sobald ihr einen erblickt.

Solltet ihr dennoch mal an den Punkt kommen, dass ihr keine Digidietriche mehr habt, könnt ihr einen Händler in den verschiedenen Städten besuchen und sie dort für wenige Credits kaufen. Da die Digidietriche über 0,0 Masse verfügen, müsst ihr euch nicht um euer Inventar sorgen und könnt große Mengen Digidietriche tragen, ohne einen Nachteil zu haben.

Es gibt in Starfield allerdings nicht nur Türen, die sich komplett ohne Schlüssel oder mit einem Digidietrich öffnen lassen. Gewisse rote Notausgangstüren erfordern, dass ihr vier Bolzen mit einer Waffe durchtrennt.

