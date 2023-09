Starfield: Spieler wünschen sich eine Funktion, damit sie keine Städte mehr verlieren

Wer weiß, was in der Zukunft noch auf uns zukommt, denn: Einige Spieler haben bereits hilfreiche Mods für Starfield erstellt. Vielleicht folgt irgendwann ein Mod, um Entdeckungen katalogisieren zu können.

Das sagen andere Spieler: Ein Kommentar mit 600 Upvotes kommt von Scuttlefuzz. Er schreibt, dass Starfield eine Art „Entdeckungen-Registerkarte“ benötige, in der alle Systeme in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind. Gescannte Planeten sollten dort mit entdeckten Ressourcen und Orten integriert werden, meint der Nutzer.

Auf Reddit beschreibt der Nutzer Creslin321 am 14. September ein Problem, welches anscheinend viele Spieler von Starfield teilen. Ihm fehle eine Möglichkeit, entdeckte Planeten in einer Datenbank abzuspeichern, denn: sie verschwinden buchstäblich im Nirgendwo, es sei denn, er notiert sie sich.

