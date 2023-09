Starfield: Entwickler erklären, wieso 1.000 Planeten absichtlich langweilig sind

In Starfield gibt es zahlreiche Planeten, doch nur die wenigsten davon sind bewohnt und laden zum Erkunden ein. Bei einigen Fans kommt deshalb Langweile im Weltall auf. Doch Bethesda erklärt nun, wieso die meisten Planeten leer sind.

Was ist der Grund? Laut Managing Director Ashley Cheng ist es sogar Absicht, dass viele der Planeten leer sind. Die meisten davon verraten uns schon vor der Landung, was es zu entdecken gibt, doch das ist oft nicht viel.

Einige Planeten wie die Gasplaneten lassen sich sogar gar nicht ansteuern. Doch das halten viele Fans immerhin für sinnvoll. Denn schließlich könne man auch auf echten Gasplaneten nicht landen, da sie keine feste Oberfläche zum Landen besitzen.

In einem Interview mit der New York Times (via vg247.com) erklärt Cheng, dass nicht jeder Planet „Disney World sein soll“. Bethesda versucht, mit den leeren Planeten, ein Gefühl dafür zu erzeugen, wie klein der Mensch im Vergleich zum Weltall ist.

Es soll ein ähnlich überwältigendes Gefühl entstehen, wenn ein Mensch in der Realität die Weiten des Weltraums erkunden würde. Die Astronauten, die den Mond bislang betreten haben, hätten sich sicher auch nicht gelangweilt, so Cheng.

Die Welt von Starfield könnt ihr im folgenden Trailer bestaunen:

Game Director und Executive Producer Todd Howard fügt hinzu, dass Bethesda alternativ nur vier verschiedene Städte auf vier unterschiedlichen Planeten hätte designen können. Doch dadurch würden sich Spieler nicht wie Entdecker fühlen.

Leider legt Bethesda der Freiheit bei der Erkundung der Planeten einige Steine in den Weg. Es ist nämlich nicht möglich, überall auf den Planeten zu landen. Ihr könnt nur an bestimmten Punkten an die Oberfläche gehen und stoßt bei der Erkundung auf unsichtbare Mauern.

Die Leere der Planeten soll bei Spielern außerdem ein Gefühl der Einsamkeit erzeugen. Schließlich ist das Weltall in der Realität ebenso leer. Und dieses Gefühl ließe sich eben nur erzeugen, indem viele leere Planeten vorhanden wären.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich nur bei wenigen Planeten der Besuch lohnt. MeinMMO hat euch sechs Planeten aufgezählt, die einen Abstecher wert sind.

Darunter fällt auch die Erde, die in Starfield nur noch ein karger Planet ohne Flora und Fauna ist. Doch trotzdem lohnt sich der Besuch, weil die Geschichte hinter dem Planeten so interessant ist und jeder sehen sollte, was aus der Erde geworden ist.

Solltet ihr euch nicht weiter mit den leeren Planeten beschäftigen wollen, ist das kein Problem: Die Erkundung dieser Himmelskörper ist völlig optional. So könnt ihr euch die Zeit besser in die Gebiete investieren, die euch in Starfield interessieren.

Falls ihr keine Lust habt, allzu viel Zeit in Starfield zu verbringen, könntet ihr es wie dieser Speedrunner machen: Von wegen 40 Stunden: Speedrunner knackt Starfield in 3 Stunden noch vor dem vollen Release