Nicht mehr lange und der Early Access von Starfield geht an den Start und auch die Leaks zum RPG drehen schon ihre Runde. Auf Reddit machen sich einige Spieler darüber lustig, dass nicht jeder weiß, wie man bestimmte Infos aus dem Spiel einordnen soll.

Informationen zum neuen Bethesda-RPG Starfield sind jetzt kurz vor dem Release mit Vorsicht zu genießen. Es gibt eine Menge frustrierter PlayStation-Spieler, die sich über den PC- und Xbox-exklusiven Titel auslassen. Zudem sind massig unbestätigter Leaks unterwegs, weil viele Content-Creator bereits eine Preview-Version spielen.

Eines der größeren Themen der letzten Woche waren die Planetenerkundungen. Es ging darum, dass die Erkundung womöglich doch nicht so umfangreich ausfällt, wie vorher angekündigt. Bestätigt ist das jedoch nicht und es gibt auch Gegenstimmen.

Ein User auf Twitter hat sich dann darüber aufgeregt, dass man nicht auf Gasplaneten landen und sie erkunden kann. In unserem Sonnensystem zählen Jupiter und Saturn zu den Gasplaneten, vielleicht auch Neptun und Uranus – die werden heutzutage aber auch oft als Eisriesen eingestuft.

Die Aussage des Users führte auf Reddit zu einem riesigen Thread, weil SciFi-Fans einfach nicht erwarten, dass man auf einem Gasplaneten landen kann. Da könne man gleich die Sonne ansteuern.

Was man sonst so in Starfield machen kann, erfahrt ihr im Video:

Der Thread entstand, nach dem ein User auf Twitter geschrieben hat: „Man kann nicht auf diese ‚Planeten‘ gehen, weil Erkundung eine Lüge ist. Jesus, es wird immer schlimmer“. Dazu Bilder eines Gasplaneten aus Starfield. Den Tweet könnt ihr im Reddit-Thread begutachten (via reddit.com).

Auf Reddit trifft die Aussage auf komplettes Unverständnis.

Der Kommentar mit den meisten Upvotes ist Reddit-typisch sarkastisch: „Du willst mir erzählen, dass man die Sonne nicht erkunden kann?“. Ein anderer schreibt: „Man muss es nur mitten in Nacht machen.“

Auch die erste Star-Trek-Anspielung lässt nicht lange auf sich warten: „Oder, noch besser: Mach es wie Captain Kirk – flieg sehr schnell um die Sonne herum. Allerdings kann es sein, dass du nach einer Zeitreise in den 80ern feststeckst“.

Warum kann man nicht auf Gasplaneten landen?

Anders als die Gesteinsplaneten unseres Sonnensystems – Merkur, Erde, Venus, Mars – besitzen Gasplaneten keine richtige Oberfläche zum Landen (via nasa.com). Man würde einfach immer tiefer in die ungastliche Atmosphäre fliegen und den Druck auf die Schiffssysteme erhöhen, bis das Material nachgibt.

Daneben finden sich aber auch Erklärungsversuche darüber, dass selbst SciFi seine Grenzen hat – besonders, wenn die Geschichten nicht tausende Jahre in der Zukunft spielen und nicht nur hunderte. Starfield spielt im Jahre 2330, in dem Pluto übrigens wieder zu den Planeten gehört.

Hier treffen die Starfield-Enthusiasten mit Aussagen von Kritikern aufeinander, die Stimmung ist ziemlich „salty“. Einige User wollen den Account des Users mit der Gasplaneten-Aussage geprüft haben und nennen ihn einen frustrierten „PlayStation Fanboy“, der nur auf Xbox draufschlägt.

Starfield geht am 01. September in den Early Access, der volle Release ist am 06. September. Wenn ihr mehr über das neue SciFi-RPG lesen wollt, dann checkt unseren großen Info-Artikel: Starfield: Alle Infos zum Release von Bethesdas SciFi-Epos – Gameplay, Editionen & Inhalte