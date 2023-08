In Starfield hat unser Sonnensystem wieder 9 Planeten: Bethesda pfeift auf die Meinung von Astronomen

Wir erklären euch in einem kurzen Video 3 Tipps, um eure Traglast in Baldur's Gate 3 zu reduzieren.

Was sagen Starfield-Fans dazu? Auf Reddit und Twitter gibt es zahlreiche Fans des Rollenspiels, die sich zu der Aufwertung Plutos äußerten. Einige freut es, andere vermissen weitere Zwergplaneten, die sie in Starfield gerne sehen würden:

Andere Zwergplaneten wie Ceres und Eris fehlen in der Abbildung allerdings, woraus zu schließen ist, dass der Pluto in Starfield dementsprechend als normaler Planet eingestuft wird und voraussichtlich erkundet werden kann.

Im Juni 2023 war in einem großen Starfield-Showcase unser Sonnensystem in einer kurzen Sequenz zu sehen. Gezeigt wurden neben unseren acht Planeten auch der Zwergplanet Pluto. Das entdeckte auch ein Nutzer auf Twitter:

Das ist das Jahr, in dem Bethesdas kommendes SciFi-Rollenspiel Starfield angesiedelt ist. Bis zum Jahr 2330 kann einiges passieren. So ist es beispielsweise möglich, dass ein „Planet“, der 2023 noch als Zwergplanet eingestuft ist, in ferner Zukunft wieder als vollwertiger Planet gilt.

Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten – ja ihr habt richtig gehört, „unsere neun Planeten“. So ging der Merksatz für die Planeten unseres Sonnensystems bis 2006 und so wird er auch wieder im Jahr 2330 lauten.

