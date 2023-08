Starfield hat über 20 einzigartige Begleiter, mit denen ihr durch den Weltraum reisen könnt

Bethesda hat neue Infos zu Starfield mit der Öffentlichkeit geteilt und dabei über die Begleiter gesprochen, die ihr für eure Crew rekrutieren könnt.

Woher stammen die Informationen? Bethesda hat am 16. August eine Fragerunde auf dem offiziellen Discord-Server des Entwicklerstudios veranstaltet, in dessen Rahmen die Entwickler Will Shen und Emil Pagliarulo 16 Fragen zu Starfield beantwortet haben. Kurz zuvor verkündete Bethesda bereits, dass Starfield den Goldstatus erreicht habe und gab den Start für den Preload bekannt.

Was sagten die Devs zu den Begleitern? Bethesda verriet in der Fragerunde, dass es über 20 benannte Begleiter in Starfield gibt, die sich eurer Crew anschließen können. Jeder dieser benannten Charaktere habe eine eigene Hintergrundgeschichte, zu der ihr im Laufe eurer Reise mehr erfahrt.

Die Mitglieder eurer Crew begleiten euch bei der Erkundung des Weltraums, folgen euch, wenn ihr Planeten erforscht und können sogar eure Sachen tragen.

Es gibt über 20 benannte Charaktere, die sich eurer Crew anschließen können. Vier von ihnen sind von Constellation und haben die meiste Geschichte und Interaktion mit dem Spieler, aber alle benannten Charaktere haben ihren eigenen Hintergrund und können dir folgen (und deine Sachen tragen). Will Shen, Entwickler bei Bethesda via Discord

Generell haben die Begleiter eine hohe Priorität bei Bethesda genossen, heißt es in dem Q&A. Einigen von ihnen seien deshalb direkt mit der Story des Spiels verknüpft und haben „wirklich große Momente“, ergänzt Emil Pagliarulo.

Obendrein ist es möglich, mit einigen dieser Charaktere, wie beispielsweise dem Space-Cowboy Sam Coe, eine Beziehung eingehen zu können.

Was sagten die Entwickler sonst noch über die Begleiter? Eure Begleiter können nicht nur eure Sachen trage, ihr könnt eure Crew-Mitglieder ebenso an einem Außenposten abstellen und sie dort spezielle Arbeiten verrichten lassen.

Hierzu gaben die Entwickler zudem bekannt, dass ihr ein Crew-Mitglied nur einmalig bezahlen müsst, wenn ihr es an einem Außenposten arbeiten lasst.

Außerdem kommen eure Begleiter mit vorher festgelegten Perk-Rängen einher, die ihr nicht aufleveln könnt, verrieten die Entwickler noch. Welchen Rang ein Charakter in einem bestimmten Perk habe, sei von der jeweiligen Person abhängig. Der eine ist besser mit Waffen und eine gute Unterstützung im Kampf, der andere ist eine Bereicherung für den Ausbau eures Schiffs.

In der Fragerunde vom 16. August sprach Bethesda auch über das Housing in Städten sowie mögliche Aufenthalte in einem Gefängnis:

