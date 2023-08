Starfield bietet mehr als erwartet: Ihr sollt Häuser kaufen und im Gefängnis landen können

Bethesda hat in einer Fragerunde neue Details zu Starfield veröffentlicht und dabei das Kaufen von Häusern sowie Gefängnisaufenthalte bestätigt.

Woher stammen die Informationen? Bethesda hat am 16. August eine Fragerunde auf dem offiziellen Discord-Server des Entwicklerstudios veranstaltet, in dessen Rahmen die Entwickler 16 Fragen zu Starfield beantwortet haben. Kurz zuvor verkündete das Studio, dass Starfield den Goldstatus erreicht habe und gab den Start für den Preload bekannt.

Was sagten die Devs zu Häusern? Als die Entwickler in der Fragerunde darauf angesprochen wurden, ob Spieler in Starfield Häuser kaufen können, war die Antwort: “Ja! Es gibt Häuser in verschiedenen Städten, die der Spieler bekommen kann. Manche muss man kaufen und manche sind Belohnungen für bestimmte Quests.”

Ein weiterer Entwickler ergänze anschließend: „Man kann in allen größeren Städten des Spiels eine Wohnung kaufen. Und es gibt mindestens eine, die man speziell für das Abschließen von… etwas bekommt.“

Housing ist also durchaus ein wichtiges Thema in Starfield und ihr seid nicht gezwungen, durchgehend mit euren Begleitern in einem Raumschiff zu übernachten.

Was sagten die Entwickler zu Gefängnissen? Auch die Antwort auf die Frage, ob es ein Gefängnissystem gäbe, für den Fall, dass Spieler Verbrechen begehen, beantworteten die Entwickler mit einem klaren Ja . Es sei allerdings nicht nur möglich, ins Gefängnis zu gehen. Ihr könnt euch obendrein auch der Verhaftung entziehen und flüchten. Oder ihr bezahlt eine Geldstrafe.

Ja, ihr können euch dafür entscheiden, ins Gefängnis zu gehen oder eine Geldstrafe zu zahlen, wenn ihr verhaftet werdet (oder euch sogar der Verhaftung widersetzen und versuchen zu fliehen).

Die Entwickler führten anschließend aus, dass es in Starfield eine Zivilisation mit Regierung und Gesetzen geben werde und deshalb auch die Themen „Verbrechen“ und „Bestrafung“ eine Rolle spielen.

Fans freuen sich auf Häuser in Neon

Wie reagiert die Community? Die Fans des Space-Rollenspiels freuen sich über die neuen Informationen. Besonders das Housing in Städten scheint gut bei der Community anzukommen (via Reddit).

Schon jetzt blicken einige Fans voller Vorfreude auf den Besitz eines Hauses in Städten wie Neon:

Cubooze: „Ich freue mich wirklich auf ein Haus in Neon!“

ODMtesseract: „Ich bin wirklich froh, dass das Frage Nr. 1 war. Eines der Dinge, auf die ich mich am meisten freue, ist, in das Universum einzutauchen und einen Ort zum Leben zu finden!“

Drymvir: „Ich werde mir ein Haus in Neon zulegen, den Soundtrack von [Cyberpunk] Edgerunner hören und am Fenster weinen.“

Generell gibt es viele positive Kommentare zu der Möglichkeit, in Starfield Häuser besitzen zu können und dadurch ein immersiveres Spielerlebnis zu haben.

Wenn ihr jetzt noch mehr zu Starfield lesen wollt, haben wir für euch eine Liste mit 10 interessanten Details, die ihr von Starfield bestimmt noch nicht wusstet.