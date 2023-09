Starfield limitiert euch in der Erkundung der Planeten: setzt euch unsichtbare Mauern vor die Nase

Starfield bietet eine Vielzahl von Planeten, doch wie die Erfahrungen der ersten Spieler zeigen, ist deren Erkundung nur eingeschränkt möglich.

Die Erkundung von Planeten war schon lange vor dem Release von Starfield ein wichtiges Thema unter den Fans des Rollenspiels. Jetzt sind die ersten Tests zu Bethesdas Sci-Fi-Epos online und auch der “Early Access”-Zugang ist gestartet – das heißt, wir wissen endlich, wie die Planeten-Erkundung in Starfield wirklich abläuft.

Wie läuft die Planeten-Erkundung ab? Starfield macht bei der Erkundung der Planeten deutlich, dass es keine Weltraumsimulation wie No Man’s Sky, Elite: Dangerous oder Star Citizen ist. In Starfield gibt es Grenzen, die euch in eurem Erkundungsdrang einschränken.

Wenn ihr einen Himmelskörper erkunden wollt, wählt ihr von eurem Raumschiff aus einen Landepunkt auf dem Planeten und erhaltet dann eine kurze Zwischensequenz, in der ihr landet. Anschließend befindet ihr euch in einem begrenzten Ausschnitt des Planeten, in dem ihr euch bewegen könnt. Innerhalb dieses Areals könnt ihr dann beispielsweise Pflanzen und Tiere scannen.

Ihr könnt ein Areal nicht einfach zu Fuß verlassen. Wenn ihr schnurstracks in eine Richtung lauft, stoßt ihr früher oder später auf eine unsichtbare Mauer, an der es nicht weitergeht. Obendrein erscheint eine Meldung, die euch sagt „Grenze erreicht“.

Dazu unterbreitet euch das Spiel den Vorschlag, über die Map eine andere Region des Planeten zu erkunden oder zu eurem Schiff zurückzukehren. Für letzteres wird euch eine Schnellreise angeboten.

Wollt ihr wiederum ein anderes Areal eines Planeten erforschen und schauen, ob sich dabei um ein neues Biom handelt, ist das nur über das Schiff möglich. Die Reise beinhaltet erneut eine Zwischensequenz.

Ihr könnt nicht wie in No Man’s Sky knapp über dem Boden zu einem anderen Landeposten fliegen und dabei euer Schiff selbst steuern.

Kommen die Grenzen unerwartet? Nein. Zwar zeigte Starfield im Gameplay-Showcase von Juni 2023 mit der Erkundung der Planeten, doch es wurde zu keinem Zeitpunkt erwähnt, ein Planet sei ohne Grenzen oder mit dem Schiff zu überqueren. Hier spielten vor allem die Spekulationen der Fans sowie die hohe Erwartungshaltung eine Rolle, wodurch die Hoffnung auf etwas geweckt war, das nie angekündigt wurde.

Starfield ist vor allem ein Rollenspiel und keine Weltraumsimulation und bringt deshalb ganz andere Gameplay-Elemente mit, als ein No Man’s Sky. Auch in den „Mass Effect“-Spielen können wir nicht den gesamten Planeten erkunden oder über dessen gesamte Oberfläche fliegen.

Wenn ihr wissen wollt, wie Starfield bei den ersten Spielern des Early Access ankommt, haben wir von MeinMMO euch einige Reaktionen der Community zusammengefasst:

